La undécima fecha se juega este sábado 15 y el lunes 17

Dos partidos pasado mañana sábado y el resto (cuatro más) el lunes17, feriado nacional, conforman la programación de la undécima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de Primera división “Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

La jornada se armó de tal manera para no disputar encuentros el domingo, por la anual celebración del “Día del Padre”.

En uno de los encuentros previstos para la tarde sabatina, River Plate, recibirá en su estadio a Sarmiento, quien es uno de los escoltas del certamen (aunque debe quedar libre aún), en el cotejo importante de la fecha.





Otro de los escoltas, Rivadavia de Lincoln visitará en la cancha de “Villa Triángulo” al irregular Ambos Mundos, encuentros ambos a iniciarse a las 15.30 horas.

El lunes 17 (feriado nacional por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes) se jugarán los otros cuatro partidos, uno de ellos en Agustín Roca y los restantes en Junín.

Independiente recibirá a B.A.P., que quiere seguir en la pelea por los primeros puestos; Defensa Argentina espera en cancha de Mariano Moreno (donde hará de local) a otro de los aspirantes al título, Villa Belgrano; y Jorge Newbery, que está en racha desde que empezó a dirigirlo Juan Manuel “Pepo” García, será anfitrión de Riavdavia de Junín.

En Agustín Roca, al igual que los anteriormente citados desde las 15.30 horas, se enfrentarán Origone F.C. y Mariano Moreno, quedando libre en esta fecha el colista Deportivo Baigorrita.

En definitiva, esta será la programación:

Pasado mañana:

A las 15.30, River Plate vs. Sarmiento y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln.

El lunes 17:

Desde las 15.30: Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; Origone F.C. vs. Mariano Moreno; Independiente vs. B.A.P.; y Defensa Argentina vs. Villa Belgrano, en el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” del Club Atlético Mariano Moreno.

Libre: Deportivo. Baigorrita.