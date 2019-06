"No soy ningún traidor", aclaró el delantero de Belgrano Pablo Vegetti tras irse de Instituto

El delantero de Belgrano de Córdoba Pablo Vegetti aclaró ayer que no es ningún "traidor" tras haber rechazado la renovación de Instituto y pasar a uno de sus clásicos rivales.

"Yo nunca dije que no iba a jugar en otro club de Córdoba. A la gente de la Gloria les agradezco el cariño, pero este es mi trabajo y no soy ningún traidor", se defendió el ex punta de Ferro Carril Oeste en conferencia de prensa.

"Cuando tomo una decisión, trato de estar convencido al ciento por ciento. Si no, espero. Me tomé el tiempo que creí necesario para tomar la determinación. Creo que el cariño de la gente de Instituto se lo devolví dentro de la cancha", apuntó.

El atacante de 30 años firmó un contrato hasta junio de 2022 y comenzará con el resto del plantel "Pirata" la pretemporada.

Vegetti jugó 23 partidos con la camiseta de Instituto y fue uno de los goleadores de la B Nacional con 15 tantos.

El delantero santafesino inició su carrera en Colón de San Justo, luego paso a Villa San Carlos donde inició su carrera profesional, y después jugó para Rangers de Chile, Ferro, Gimnasia de La Plata, Colón y Boca Unidos de Corrientes.

"Me siento en un gran momento, de crecimiento, de maduración. Vengo a un club con aspiraciones de volver a Primera lo más rápido posible, es una linda presión", cerró Vegetti.