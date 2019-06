"No sé si fue mi último partido en Boca", dudó el "Pipa" Darío Benedetto

El goleador Darío Benedetto dudó ayer sobre su continuidad en Boca Juniors, un día después de su fatídica actuación en la final perdida ante Tigre (2-0) en Córdoba, por la Copa de la Superliga.

"No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta", admitió en diálogo con Fox Sports.

El "Pipa" se mostró reacio para "hablar" de su "futuro" profesional y recordó que a fines del año pasado, después de la derrota con River Plate en la final de la Copa Libertadores, también se especuló con su partida y finalmente permaneció en el club.

"No voy a hablar de mi futuro, el semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar... Dicen 'está al caer una oferta de Estados Unidos', pero no sé qué significa eso: está o no está", sentenció.

Benedetto, de 29 años, llegó a Boca a mediados del 2016, procedente del América de México, y en marzo pasado firmó la renovación de su contrato hasta el 2021.