El sueño copero de Sarmiento, arranca ante All Boys

Sarmiento tiene en el horizonte inmediato un interesante desafío. El miércoles 27, el equipo de Iván Delfino jugará desde las 17.10 frente a All Boys el partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se desarrollará en el Estadio "Julio Humberto Grondona" de Arsenal y en las próximas horas se conocerá el nombre del árbitro designado.

En el arranque de este sueño copero, el plantel profesional se entrenó ayer en el predio Ciudad Deportiva. Allí, tanto el DT como los jugadores se mostraron de buen ánimo y trabajaron con la mente puesta en el "Albo".

Como este fin de semana Sarmiento quedará la libre en el Campeonato de la B Nacional, donde es líder con 39 unidades, el entrenador Delfino tendrá un margen de tranquilidad para trabajar en el once inicial que debute en el compromiso de la copa.

En busca de presentar el mejor equipo, el técnico del Verde aún no ha dado señales de los jugadores que utilizará para el partido de la Copa Argentina. Lo que sí es casi una confirmación es que para el partido frente a All Boys no estarían los defensores Yamil Garnier (esguince de tobillo) y Wilfredo Olivera (se recupera de un desagarro); ni el volante Guillermo Farré (distensión en el aductor).



De cara al partido del miércoles, una de las opciones sería que el DT ponga en cancha lo mejor que tiene a disposición o que busque un equipo alternativo, integrado por jugadores que habitualmente no son titulares.

En definitiva, entre hoy y mañana el entrenador realizará los primeros ensayos de fútbol donde seguramente alineará un probable once inicial para este choque ante All Boys.



Hoy arranca la fecha 21 de la B Nacional

Instituto de Córdoba será local hoy ante Los Andes, en un partido protagonizado por equipos que están realizando malas campañas y con el cual comenzará la 21ra. fecha de la B Nacional. El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Monumental Juan Domingo Perón, en Córdoba, con el arbitraje de Eduardo Gutiérrez.

El puntero del certamen es Sarmiento con (20 cotejos) 39 unidades, seguido por Nueva Chicago (19) con 37, Arsenal (20) con 34, Brown de Adroguè (20) con 32, Agropecuario (20), Central Córdoba (19) y Gimnasia de Mendoza (19) con 29.

Instituto apenas tiene 19 unidades, aunque con buen promedio en la tabla que determinará el equipo que descenderá entre los indirectamente afiliados a la AFA. El equipo que dirige Diego Cagna apenas ganó un cotejo de los pasados 11.

Los Andes tiene el peor promedio de los directamente afiliados y triunfó dos veces en la temporada, la última en la fecha pasada ante Santamarina. El equipo de Lomas de Zamora debe ganar porque es el máximo candidato a perder la categoría.

En la B Nacional jugaron 19 veces, siete ganó el equipo cordobés, cuatro Los Andes y se registraron ocho igualdades.

Las probables formaciones: en Instituto: Leandro De Bórtoli; Nicolás Watson, Alan Aguirre, Víctor López y Emiliano Andrizzi; Ignacio Antonio, Sebastián Navarro, Mateo Klimowicz y Malcom Braida; Pablo Vegetti y Facundo castelli. DT: Diego Cagna.

Los Andes: Leandro Requena; Guillermo Pereira, Franco Peppino, Adonis Frías y Sebastián Valdez; Marcos Brítez Ojeda, Gustavo Turraca, Dimas Morales y Facundo Silva; Fabricio Lenci y Maximiliano Fornari. DT: Juan Carlos Kopriva.

Cómo sigue

Luego del choque de esta noche, la fecha 21 continuará de la siguiente manera:



Mañana

14.30: Arsenal vs. Gimnasia (M)

16.00: Chacarita vs. Brown (PM) 16.00: Temperley vs. Atl. Rafaela 20.30: Santamarina vs. Central Cba (SdE)



El domingo

15.05: Dep. Morón vs. Nueva Chicago

17.00: Gimnasia (J) vs. Almagro 18.30: Ind Rivadavia vs. Ferro

19.00: Agropecuario vs. Villa Dálmine

21.00: Mitre (SdE) vs. Olimpo

21.10: Def. de Belgrano vs. Platense



Lunes 25

21.05: Quilmes vs. Brown (A)

Libre: Sarmiento (J).