Villa Belgrano recibirá a Jorge Newbery en el inicio del Torneo Regional Amateur

Es tiempo de descuento para la primera presentación de los equipos de Junín en la edición 2019 del Torneo Regional Amateur de Fútbol. Villa Belgrano y Jorge Newbery se enfrentarán mañana domingo, desde las 21.30, en el Estadio "El Bosque" y con el arbitraje de Matías Bogado.

Los representativos de nuestra ciudad serán protagonistas de una competencia especial, siendo la primera edición de este reestructurado certamen, que los tendrá como grandes animadores en uno de los grupos.

Villa y el "Aviador" compartirán la Zona 2 de las seis que tiene la Región Bonaerense Pampeana Norte e irán por un lugar a la instancia de play off, donde clasificarán los primeros 3 del grupo que además comparten con Rivadavia de Lincoln, El Linqueño, Colonial de Ferré y Viamonte Fútbol Club.

El plantel de Villa que afrontará la competencia, está integrado por Alejo Grimbaum, Brian Simone, Iván Grimbaum, Gastón Rocha, Germán Milla, Juan Cruz Citerio, Ricardo Tobal, Guillermo Tuso, Bernardo Delfini, Franco Mecozzi, Patricio Gordillo, José Villordo, Lucas Cuello, Ramiro Luchelli, Matías Colman, Alexander Ponce, Lautaro Moreno, José Ignacio López, Lucas Cabrera, Francis Ponce, Alex Genovese, Leandro Milla, Daniel Delgado, Gustavo Celis, Mateo Rodríguez de la Fuente, Pablo Chiaramonte, Wenceslao Soler, Carlos Ortiz, Franco Rodríguez, Rodrigo Mir, Sebastián Piccirilo, Claudio Fernández, Mauro Rassi, Santiago Terribile, Nicolás Esper, Juan Daglio y Germán Tuso. El entrenador será Ruben Darío Albarello.

El plantel de Newbery: Oscar De Giulio, Eloy López Fernández, Ramiro Lemos, Alexis Marchetta, Gonzalo Kearney, Juan Cruz Gianini, Marcos Rodríguez, Franco Ferrarezzi, Samuel Funes, Emmanuel Porfilio, Matías Kenan, Franco González, Emilio Godoy, Joaquín Gamarra, Juan Pablo Bufalino, Franco Piegari, Andrés Ganci, Alan Butten, Fermín De Paz, Franco Berardino, Josue Giordano, Jean Pierre Solis, Cristian Sánchez, Lucas Sosa, Brandon Sernadas, Agustín Sospicio, Lucas Ledesma, Diego Carballo, Marcos Imas, Esteban Boyler, Alejo Boianelli, Cristian Roca, Alejo Barragán, Francisco Gavilán, Pablo Martín Gómez, Santiago López, Agustín Acerbo, Ignacio Daniel Torres, Rodrigo Lovizzio y Matías Albaqui. DT: Fabio Nigro.

A continuación, las 6 zonas de la Región Bonaerense Pampeana Norte y el fixture completo de la Zona 2.



\LEÉ MÁS Sarmiento no pudo ensayar fútbol por la intensa lluvia



Región Bonaerense Pampeana Norte

Zona 1

El Frontón (San Andrés de Giles), Club Trocha (Mercedes), Club Mercedes, Bragado Club y Club Sportsman (Carmen de Areco).

Zona 2

Villa Belgrano, Jorge Newbery, Rivadavia (Lincoln), El Linqueño (Lincoln), Club Colonial (Ferré; Gral. Arenales) y Viamonte Fútbol Club.

Zona 3

Defensores (Salto), Sports (Salto), Barracas (Colon), Argentino (Pergamino), Juventud (Pergamino) y 9 de Julio (Chacabuco).

Zona 4

Mitre (San Pedro), Social (Ramallo), Unión Deportiva Gral. Rojo (Gral. Rojo; San Nicolás), Sportivo Baradero y Sarmiento (Zárate).

Zona 5

Las Campanas (Campana), Social Deportivo Pila (Pila), Social Club Magdalena (Magdalena), A.D.I.P. (La Plata) y Everton (La Plata).

Zona 6

Club Fernando Cáceres (Ciudad Evita; La Matanza), Club Social y Deportivo La Unión (El Jagüel; Esteban Echeverría), Club Deportivo Malvinas (Ingeniero Adolfo Sourdeaux (o kilómetro 30); Malvinas Argentinas), Club Social y Deportivo Monterrey (Presidente Derqui; Pilar) y Club Atlético Independiente (Chivilcoy).

El fixture de la Zona 2

Fecha 1

Mañana: Rivadavia (L) vs. Colonial Ferré (Ascensión). A las 19:30, con el arbitraje de Lautaro Torres (Carlos Casares). Y Villa Belgrano vs. Jorge Newbery. A las 21:30, con el arbitraje Matías Bogado (Junín).

El lunes 28: Viamonte FC Los Toldos vs. El Linqueño. A las 21, con el arbitraje de Julio Márquez (9 de Julio).

Fecha 2 – 03/02/19

-Rivadavia (L) vs. Viamonte FC

-El Linqueño vs. Colonial F.

-Jorge Newbery vs. El Linqueño

Fecha 3 – 10/02/19

-Viamonte FC vs. Jorge Newbery

-El Linqueño vs. Colonial F

-Villa Belgrano vs. Rivadavia (L)

Fecha 4 – 17/02/19

-Villa Belgrano vs. Viamonte FC

-Rivadavia (L) vs. El Linqueño

-Colonial F. vs. Jorge Newbery

Fecha 5 – 24/02/19

-Viamonte FC vs Colonial F

-Jorge Newbery vs. Rivadavia (L)

-El Linqueño vs. Villa Belgrano

Fecha 6 – 03/03/19

-El Linqueño vs. Viamonte FC

-Jorge Newbery vs. Villa Belgrano

-Colonial F vs. Rivadavia (L)

Fecha 7 – 10/03/19

-Viamonte FC vs. Rivadavia (L)

-Villa Belgrano vs. Colonial F

-El Linqueño vs. Jorge Newbery

Fecha 8 – 17/03/19

-Jorge Newbery vs. Viamonte FC

-Colonial F vs. El Linqueño

-Rivadavia (L) vs Villa Belgrano

Fecha 9 – 23/03/19

-Viamonte FC vs. Villa Belgrano

-El Linqueño vs. Rivadavia (L)

-Jorge Newbery vs. Colonial F

Fecha 10 – 31/03/19

-Colonial F vs. Viamonte FC

-Rivadavia (L) vs. Jorge Newbery

-Villa Belgrano vs. El Linqueño.