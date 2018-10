Nueva Chicago le ganó a Central Córdoba (SdE) y Sarmiento quedó como único escolta del campeonato

Poco le importó a Nueva Chicago que sobre Santiago del Estero cayera una intensa lluvia y que la cancha de Central Córdoba quedara castigada por esas condiciones climáticas adversas. Aún así, el elenco de Mataderos logró un triunfo por 2-1 que lo depositó nuevamente como líder de la Primera B Nacional y con puntaje ideal.

Juan Ignacio Sánchez Sotelo, a los 13 y 27 del complemento, anotó las dos conquistas del “Torito”, que acumuló 18 puntos y, con un partido menos, quedó a una unidad de distancia de Sarmiento.

De todos modos, no fue un camino sencillo el que tuvo el equipo de Walter Perazzo hasta alcanzar su sexta victoria en idéntica cantidad de presentaciones, porque Central Córdoba estuvo cerca de empatar en varias ocasiones, pero falló en la puntada final.

El paraguayo Hugo Vera Oviedo, de penal a los 37 de una segunda mitad cuyo inicio se demoró por las condiciones del campo de juego, descontó para el conjunto santiagueño y acabó con una racha de seis meses sin goles en contra para el equipo porteño.

De todos modos, y pese a la insistencia en los minutos finales, el local no pudo alcanzar la igualdad y quedó hundido en zona de descenso junto a Olimpo de Blanca.



\LEÉ MÁS Orsini liquidó el partido y Sarmiento venció 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza





Lo que viene

Ayer a la tarde, en Ciudad Deportiva, los futbolistas de Sarmiento que no tuvieron un gran desgaste ante Gimnasia de Mendoza y los que directamente no estuvieron convocados realizaron un intenso ensayo de fútbol. De cara a lo que se viene, cabe recordar que el equipo de Iván Delfino recibirá en su estadio a Villa Dálmine, este sábado, desde las 18 horas.

El resto de los partidos de la octava fecha son los siguientes: Olimpo vs. Los Andes; Brown (PM) vs. Central Cba (SdE); Nueva Chicago vs. Almagro; Ferro vs. Platense; Brown (A) vs. Gimnasia (M); Quilmes vs. Agropecuario; Ind. Rivadavia vs. Arsenal; Dep. Morón vs. Def. de Belgrano; Chacarita vs. Gimnasia (J); Mitre (SdE) vs. Santamarina; y Temperley vs. Instituto. Libre: Atlético Rafaela.