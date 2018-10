El defensor de Sarmiento, Lucas Landa, se mostró conforme con el resultado logrado en Mendoza y al mismo tiempo expresó su felicidad por el gran momento del equipo.

En sus declaraciones, apuntó: "La verdad que nos vamos muy contentos porque seguimos con la racha de sumar puntos. Volver a ganar de visitante también representa algo muy positivo".

Desde su óptica del partido, agregó: "Se dio un partido raro. Nosotros nos planteamos esperar un poquito al rival porque sabíamos de sus urgencias. Ellos no nos iban a dar la iniciativa así que se fue dando como lo habíamos planeado. Por suerte el gol llegó rápido, ellos se desesperaron aún más y nosotros tuvimos varias chances para ampliar y también para liquidarlo. Desde mi punto de vista el balance ha sido positivo".

Resultados de la séptima fecha

Arsenal 1 - 0 Dep. Morón; Almagro 1 - 2 Ferro; Atlético Rafaela 2 - 0 Olimpo; Los Andes 0 - 0 Brown (PM); Agropecuario 0 - 0 Ind. Rivadavia; Santamarina 0 - 1 Temperley; Villa Dálmine 1 - 1 Quilmes; Platense 0 - 0 Brown (A); Def. de Belgrano 1 - 2 Chacarita; Gimnasia (J) 1 - 0 Mitre (SdE); y Gimnasia (M) 0 - 2 Sarmiento (J). Por último, la séptima fecha se cerrará hoy con el partido que jugarán Central Córdoba (SdE) ante el líder, Nueva Chicago, desde las 20.05 y con la televisación TyC Sports. Tiene fecha libre, Instituto de Córdoba.

Lo que viene

Por la octava fecha del torneo, Sarmiento recibirá a Villa Dálmine el sábado 27, en horario a confirmar. El resto de los partidos: Olimpo vs. Los Andes; Brown (PM) vs. Central Cba (SdE); Nueva Chicago vs. Almagro; Ferro vs. Platense; Brown (A) vs. Gimnasia (M); Quilmes vs. Agropecuario; Ind. Rivadavia vs. Arsenal; Dep. Morón vs. Def. de Belgrano; Chacarita vs. Gimnasia (J); Mitre (SdE) vs. Santamarina; y Temperley vs. Instituto. Libre: Atlético Rafaela.