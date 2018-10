El delantero Nicolás Orsini sigue con el pie derecho. Ayer, en el triunfo del Verde por 2 a 0 en Mendoza, el "9" de Sarmiento volvió a tener una gran actuación, sacrificándose por el equipo y marcando el segundo de una gran victoria.

Al finalizar el encuentro, el delantero habló con la prensa para dejar su mirada del partido y para destacar el buen momento por el que atraviesa el equipo.

Sobre el enorme triunfo, dijo: "Fue un partido muy difícil, en donde por suerte nos tocó abrir el marcador desde muy temprano. En algunos pasajes del partido se nos complicó, hubo jugadas que la pasábamos mal pero hoy el equipo volvió a demostrar su rebeldía y creo que fuimos justos ganadores".

"Pudimos haber liquidado el partido mucho antes".

Orsini agregó: "Gimnasia manejó bien el balón, desplegó su juego sobre todo por las bandas pero no tuvo llegadas de mucha claridad. Nosotros apostamos a la contra, tuvimos dos tiros en los palos y en los últimos minutos tuvimos varias opciones para liquidarlo pero no pudimos hacerlo. En este sentido creo que pudimos haber liquidado el partido mucho antes".

En cuanto al buen momento del equipo, el goleador del Verde agregó: "En la B Nacional los partidos son así, durísimos. A veces se hace complicado hacer lo que practicamos en la semana, pero cuando las cosas no salen sabemos que tenemos que estar ordenados y ser pacientes. Hoy se vio que ellos tenían buen juego y en el primer tiempo la realidad es que se nos complicó, no le podíamos encontrar la vuelta".

En cuanto a la autocrítica, puntualizó: "Yo no digo que Sarmiento jugó mal, digo que por momentos se nos complicó al momento de crear juego. Pero fuimos inteligentes para agruparnos atrás, hacernos fuertes ahí, evitar que nos generen peligro y al mismo tiempo empezar a aprovechar las contras que armábamos".

Para finalizar, Orsini dijo: "Siempre es importante sumar de visitante. Nosotros ganamos cuatro veces de visitante, asi que te imaginarás la confianza que eso nos genera. Pero también sabemos que esto recién empieza, que el torneo es largo y que tenemos que seguir por este camino".