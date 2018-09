Angelici habló del DT de la Selección y la renovación de Guillermo en Boca

El presidente del Xeneize aseguró que en diciembre habrá un nuevo entrenador para el seleccionado argentino. Además, se refirió al futuro del “Mellizo” en el banco de la ribera, ya que su contrato vence a fin de año

Entre el receso de la Superliga y la doble fecha Fifa que afrontará la Selección, Daniel Angelici habló acerca de la renovación de Guillermo Barros Schelotto, el problema de capacidad de la Bombonera y la elección del futuro DT del seleccionado argentino.

“No pusimos una fecha, en noviembre o diciembre vamos a tener que tener el proyecto. Lo importante es achicar el grado de error, en los últimos años tuvimos 12 técnicos y es muchísimo. Hay que pensar bien y estar convencidos. Por ahora no hablamos nunca de nombres”, expresó el vicepresidente de la AFA sobre el próximo conductor del combinado nacional.

Además, Angelici no descartó la continuidad de Lionel Scaloni al mando del elenco celeste y blanco, pero tampoco la aseguró. “No lo tenemos previsto. Lo que aprobamos en el Comité Ejecutivo fue que en diciembre había que tener un entrenador. Bajo esas condiciones se habló”, afirmó.

Por el otro lado, el mandamás del club de la ribera se refirió a la posibilidad de renovarle el contrato al Mellizo, que finalizará en diciembre de este año. “En diciembre vence el contrato, como el de otros más, y ahí haremos el análisis como lo hacemos todos los años. Nosotros nunca tenemos apuro, porque si el club toma la decisión de que el trabajo del técnico es bueno, le va a ofrecer renovar y seguramente ellos quieren estar en Boca. Pero para eso tiene que terminar el año, tiene que trabajar tranquilo. Esto es fútbol y se analizan todos los aspectos de los 18 meses de contrato”, explicó.

“En caso de renovar, que es muy probable, será por un año. No voy a firmar nada que exceda mi mandato”, añadió Angelici.

Otro de los temas abordados fue el del nuevo estadio para Boca. “Es el tema más delicado del club y hay que manejarlo con seriedad. Estamos convencidos de que para dar una solución tendríamos que adquirir las dos manzanas y media, y cambiar el sentido de la cancha. Boca necesita un estadio para 80 mil personas. En lo personal, mi idea es que hay que hacer una nueva cancha, pero presido el club y no soy el dueño. Lo define el socio”, concluyó.