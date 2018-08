Iván Delfino : "En los primeros partidos se verá el desempeño del equipo"

El domingo que viene Sarmiento debutará en el Campeonato 2018/19 de la B Nacional. Será a las 15.30, en Bahía Blanca y frente a Olimpo. En esta recta final, al plantel del Verde le queda una semana de trabajo para ajustar piezas y definir el equipo titular. Esa será la tarea principal que tendrá el director técnico Iván Delfino, quien en un mano a mano con Democracia realizó un balance de la pretemporada, habló de los amistosos y del torneo que se viene.

- ¿Qué balance realiza de la pretemporada y principalmente de los amistosos?

- Bien, se trabajó como se pudo, amistosos ya no vamos a jugar más pero todavía nos queda una semana para seguir trabajando. Yo no me animaría a decir para qué está el equipo hasta que no arranque el torneo. Habrá que esperar a que juguemos los primeros partidos para saber cómo estamos.

- ¿Importan los resultados de los amistosos?

- Todos los partidos se toman en serio, eso está claro. Pero en los amistosos uno analiza más el funcionamiento. Creo que en el primer amistoso contra Agropecuario, allá en Casares, anduvimos bastante bien. Ahí el equipo mostró algunas cosas interesante. Después tuvimos muchos altibajos. Pero bueno, en la semana que nos queda seguramente vamos a tomar más decisiones en cuanto al rendimiento que pretendemos.

- ¿Qué le preocupa del equipo?

- No sé si la palabra es preocupación, pero al no haber jugado muchos amistosos noto que el equipo está como apagado en algunos momentos. Pero hay muchísimas cosas para corregir. Hay muchos jóvenes en el plantel que se han preparado muy bien y que seguramente van a tener la oportunidad de mostrarse. Llegaron dos refuerzos prácticamente sobre el inicio del torneo pero bueno, acá no tiene que haber excusas. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y esperar a los primeros partidos para ver cómo se desempeña el equipo. Hay que esperar al arranque.

- Con la renovación que hubo, ¿El hincha se puede ilusionar con repetir o mejor la campaña anterior?

- Hay que esperar. El sueño o la ilusión de todos siempre es hacer las cosas lo mejor posible. A veces las ilusiones y los sueños son muy individuales. Yo estoy en una posición incómoda, no quiero ser demagogo, simplemente quiero hacer bien mi trabajo. No me gusta hablar en demasía. En este ambiente a veces es preferible dar pocas explicaciones y trabajar mucho. Sé que en las redes sociales se dicen muchas cosas pero desde el anonimato, yo de eso no entiendo nada.

- ¿Siente que el hincha lo "banca"?

- No sabría responderte a eso. Yo trabajo muy tranquilo. La gente siempre ha sido muy respetuosa conmigo. En las redes sociales entiendo que se expresan muchas cosas pero yo no tengo contacto, no me interesa. El fútbol siempre termina siendo una vía de escape. En nuestro fútbol, especialmente en la B Nacional, los resultados se ven a largo plazo y eso generalmente el hincha no lo entiende. Y es lógico porque quiere ganar, pero bueno, nosotros los entrenadores tenemos otra función. En mi experiencia aprendí a trabajar en la adversidad, yo vengo del Argentino A y también tuve la posibilidad de dirigir algunos partidos en primera división. Lo más importante es tener los objetivos en claro.

- Volviendo a Sarmiento, ¿Qué opina del fixture?

- Bien, no tenemos tantos kilómetros en viajes. Eso es bueno, de todas maneras, como ya he dicho, creo que este torneo va a ser mucho más parejo y duro que el anterior porque hay equipos de mayor jerarquía. Hay que ir trabajando fecha a fecha.

- ¿Tiene un equipo en mente?

- Sí, en su gran mayoría sí pero todavía queda trabajar un poquito más. Nos queda una semanita para trabajar lo mejor posible, tenemos dos partidos importantes desde el arranque (Olimpo en Bahía Blanca y Rafaela en el "Eva Perón") y trataremos de hacer un buen papel en ambos compromisos.

- Algunos hinchas querían estar presente en el último amistoso. ¿Por qué pidió que se juegue a puertas cerradas?

- No voy a responder a eso. Entiendo la pasión de los hinchas y también el trabajo de la prensa. Pero yo soy entrenador de fútbol. No me interesa polemizar con nadie. Si alguien se enoja lo lamento mucho. Yo no me meto en el trabajo de los demás. Y en el mío trato de hacer lo mejor que puedo. Solamente puedo decir eso. El fútbol tiene parámetros más emocionales que racionales. Lamentablemente es así.