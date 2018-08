Fabrizio Ángeli realizó el mejor tiempo y Nicolás Bulich, tercero

Fabrizio Ángeli, piloto puntano que se hizo fuerte como local, tras quedarse con el mejor registro en los entrenamientos, ratificó ayer en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista, que este fin de semana se presenta en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, en carrera dominical que otorgará puntaje y medio, de allí que será vital en la definición del capeonato.

El íder del mismo, el juninense Nicolás Bulich (suma 160 puntos), fue tercero con el Chevrolet Celt Nº 5, escoltando a Ángeli (Ford K) y al segundo en la clasificación, Lucas Garro (Chevrolet Corsa).

El poleman, corriendo en su ciudad, hizo una marca de 1´47´´255, tiempo que no llega a mejorarse en comparación con lo alcanzado el último año, lo cual abre la chance que las marcas sigan bajando en el día de mañana.

El tiempo conseguido por Ángeli le sirvió para dejar su Ford Ka en lo más alto del clasificador, al tiempo que Lucas Garro se ubicó por detrás y lo propio hizo el juninense Nicolás Bulich, manteniéndose en los puestos de mayor relevancia y sosteniendo la idea de ampliar la luz en función del campeonato.

Por detrás de los mencionados se colocaron Facundo Meza Campos, Luigi Melli, Renzo Cerretti, Pablo Streitemberger, Pablo Vázquez, Yair Etcheveste y Fabricio Scatena.

La actividad seguirá hoy a las 8.40, cuando tenga lugar la segunda clasificación.

En la Clase 3, en medio de una ajustada clasificación y con seis marcas distintas en los primeros lugares, Mauro Salvi alcanzó el mejor registro, lo cual anticipa una disputa muy interesante en lo que respecta no sólo a los nombres propios, sino también los modelos que se mantienen en los primeros planos tomando como referencia no sólo lo ocurrido en clasificación sino también en entrenamientos con anterioridad.

El tiempo alcanzado por Salvi sobre el Toyota Etios fue de 1´44"339/1000, superando por tan sólo 44 milésimas a Dino Cassiano y poco más de una décima a Gonzalo Antolin.

Vale destacar, que en la tanda Juan Benedetti se vio involucrado en una ajustada maniobra con Marcos D´Agostino, ya que el usuario del Renault Clio debió eludir al Kinetic perdiendo contacto con el trazado.

A causa de esta alternativa, D´Agostino perdió el tiempo obtenido que lo situaba como protagonista, mientras Benedetti debió conformarse con la décima mejor marca.

De esta forma, por detrás de Salvi, Cassiano y Gonzalo Antolin se colocaron Tomás Sniechowski, Tomás Fineschi y Jonathan Baldinelli, completando los primeros seis lugares con igual cantidad de marcas en dichos puestos. Más atrás aparecieron Vuyovich, Petracchini, Kreitz y el mencionado Benedetti.

Las posiciones

La clasificación de la Clase 2 dejó estas principales posiciones, ayer en San Luis:

Ps. Pilotos/Marcas...................................... Tiempos/Difer.

1- Ángeli, Fabrizio/Ford Ka.............................. 1;47,255,1000.

2- Garro, Lucas/Chevrolet Corsa.....................1;47,641/0,386.

3- Bulich, Nicolás/Chevrolet Celta..................1;47,734/0,479.

4- Meza Campos,Facundo/Corsa.................... 1;47,786/0,531.

5- Melli, Luigi/Chevrolet Corsa....................... 1;47,811/0,556.

6- Cerretti, Renzo/Ford Ka.............. 1;47,928/0,673.

7- Streitemberger, Pablo/Corsa..................... 1;47,967/0,712.

8- Vázquez, Pablo/Chev. Corsa.....................1;48,003/0,748.

9- Etcheveste, Yair/Chev. Corsa..................... 1;48,028/0,773.

10-Scatena, Fabricio/Ford Ka........................ 1;48,065/0,810.

11-Grinovero, Jonathan/Celta........................ 1;48,086/0,831.

12-Isoldi,Stéfano/Chevrolet Corsa................. 1;48,158/0,903.

13-D Bella, Sebastián/Corsa...........................1;48,192/0,937.

14-Leston, Martín/Chevrolet Celta..................1;48,261/1,006.

15-Aramburu, Tomás/Chev. Celta................... 1;48,395/1,140.

16-Arrate, José Luis/Chev. Corsa................... 1;48,464/1,209.

17-Grinovero, Favio/Chevr. Corsa................... 1;48,481/1,226.

18-Lecce, Juan/Ford Ka.................................. 1;48,528/1,273.

19-Gil, Danilo/Chevrolet Corsa.......................1;48,538/1,283.

20-Sánchez, William/Chev. Corsa.................. 1;48,541/1,286.