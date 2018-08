Villa Belgrano y Defensa Argentina sumaron y se arriman a los líderes del Torneo Apertura

Ayer se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 11 del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En los encuentros adelantados, Villa Belgrano y Defensa Argentina sumaron y de a poco se siguen arrimando a Origone Fútbol Club e Independiente (J) que son los líderes del certamen.

En el estadio de Mariano Moreno se vivió un partidazo. El local, que estrenó al "Biyu" Germán Gaspar como entrenador, no pudo frente a los "Villeros" de "Pipo" Martino que terminaron ganando 3 a 2, con anotaciones de Mauro Rassi, Bernardo Delfini y Alejo Basilio.

Con la victoria, Villa escaló varias posiciones y quedó, parcialmente, a solo dos puntos de los líderes del certamen, que dicho sea de paso se enfrentan mañana en Agustín Roca. También Defensa no le pierde pisada a los punteros. Ayer, el equipo de Rubén Albarello empató 2 a 2 ante Newbery y el empate sirvió para seguir en los puestos de vanguardia.

Por último, en el Estadio de Rivadavia de Junín el local no pudo ante River Plate (J) que con un tanto tempranero de Guido Congnini se terminó quedando con los tres puntos.





Mañana, gran choque de punteros en Agustín Roca

La cuenta regresiva para conocer el campeón del Apertura 2018 tendrá mañana un capítulo estelar con el gran choque entre Independiente de Junín y Origone Fútbol Club, los dos líderes del certamen. El partido se jugará en Agustín Roca, con el arbitraje de Joel Rivero.

También mañana lunes, desde las 15.30, jugarán Ambos Mundos ante Deportivo Baigorrita con el arbitraje de Oscar Bono y BAP recibirá en su cancha a Sarmiento, donde Jorge Barragán será el juez. Tiene fecha libre el Club Rivadavia de Lincoln.

Inferiores: lo que resta de la fecha 11

Mañana

A. Mundos vs. Baigorrita

Quinta: 13.45

Defensa vs. Newbery

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Rivadavia (J) vs. River

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

Moreno vs. Villa

Décima: 16.30

Octava: 15.30

Sexta: 14.15

Cuarta: 12.30

BAP vs. Sarmiento

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

Origone vs. Independiente

Novena: 11.45

Quinta: 12.45

Predécima: 14.15

El miércoles

A. Mundos vs. Baigorrita

Séptima: 18.00

Novena: 19.30

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en séptima; y Baigorrita en décima y sexta. En esta fecha 11 queda libre el club Rivadavia de Lincoln.

Hoy se juega la fecha siete del torneo de fútbol femenino

Hoy se jugarán los cuatro encuentros de primera división del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En la cancha de Ambos Mundos la acción arrancará a las 10.30 con cuatro partidos: Independiente (J) vs. Rivadavia (J); Rivadavia (L) vs. Defensa; Villa vs. Unnoba; y Sarmiento vs. Ambos Mundos.

Resultados de la fecha anterior en primera: Independiente 1 vs. Rivadavia (J) 6; Rivadavia (L) 6 vs. Defensa Argentina 0; Villa Belgrano 0 vs. Unnoba 4; y Sarmiento 5 vs. Ambos Mundos 0.