Armando Pérez fue durísimo con Messi

La eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia a manos de Francia significó un duro golpe para la Selección argentina y despertó una ola de críticas hacia Jorge Sampaoli y los futbolistas.

El que realizó un crudo análisis sobre lo acontecido en la Copa del Mundo fue Armando Pérez, quien supo comandar la Asociación del Fútbol Argentino al presidir la Junta Interventora. “Este grupo se comió a todos los técnicos, con Sampaoli quedó demostrado”, sostuvo el dirigente de Belgrano de Córdoba.

En diálogo con Superdeportivo 97.9, el dirigente también apuntó contra el capitán del elenco nacional. “Messi no es un ejemplo, se los garantizo”, afirmó de manera tajante.

Armando Pérez también contó detalles de una charla que mantuvo con Edgardo Bauza, el director técnico que él contrató para hacerse cargo de la Albiceleste tras la salida de Gerardo Martino en la previa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Le dije a Edgardo que no se junte con Messi; que tome la decisión como entrenador, pero era muy difícil abstenerse del grupo que estaba formado”, esbozó el dirigente sobre la relación que tuvo el “Patón” con los jugadores de la Selección.

Jorge Sampaoli (reemplazó al ex San Lorenzo y Liga de Quito) también debió hacer algunas concesiones con el grupo. Los jugadores, durante el Mundial, le pidieron al DT tener injerencias en las prácticas y la estrategia previa a los partidos.