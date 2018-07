Alejandro Sabella acapara la atención y tiene un plan en caso de ser elegido

“A Alejandro le haría feliz ser el manager de la Selección”.

El guiño a la candidatura, que ya estaba en la agenda de los medios, lo hizo Claudio Gugnali, uno de los más estrechos colaboradores de Alejandro Sabella durante su paso por la Selección, durante una entrevista con Fox Sports. “Tiene una cabeza magistral. Y los jugadores le creen”, agregó a modo de venta, aunque tratándose del entrenador subcampeón del mundo en Brasil 2014, no hace falta.

Manager o “director de selecciones”, tal como se denomina el rol para el que la AFA está realizando un scouting; lo concreto es que, luego de superar la enfermedad que lo mantuvo alejado cuatro años del fútbol, Sabella, de 63 años, está con ganas de volver a trabajar, según pudo confirmar Infobae. Y esa voluntad y su recuperación coinciden con la búsqueda de la Asociación del Fútbol Argentino.

Para Claudio Tapia, presidente de la entidad, el principal candidato es José Pekerman, padre de la etapa más gloriosa de las selecciones juveniles, hoy todavía con vínculo con Colombia (hasta el 31 de agosto). Para Daniel Angelici, vicepresidente y titular de Boca, Alejandro Sabella está un paso adelante, y tampoco descarta a Hugo Tocalli.

Pekerman, según confirmó su entorno, se encuentra descansando y recién evaluará su futuro cuando ya no tenga contrato vigente. Sabella se encuentra libre. Y, según informó TyC Sports, con un plan bosquejado por si efectivamente suena su teléfono.

El proyecto Sabella, si asume como director de selecciones, tiene como hito principal las divisiones formativas; sobre todo la Sub-20, que en enero tiene por delante el Sudamericano de Chile. ¿Por qué tan claro el foco sobre el certamen? Porque otorga plazas para el Mundial de Polonia y, sobre todo, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En Asia debe presentarse un Sub-23; una plataforma de prueba ideal para la renovación del plantel de la Selección mayor de cara a Qatar 2022, que se jugará dos años y medio después.

El plan Sabella contempla hasta la Sub-13. Hasta el momento, de la Sub-17 hacia abajo están coordinadas por Hermes Desio, ex Estudiantes, al igual que “Pachorra”. Otro link entre ellos: a Desio lo lleva del Pincha a Ezeiza Juan Sebastián Verón.