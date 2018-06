"Queremos que Mauro Zárate se quede en el club", sostuvo el presidente de Vélez Sarsfield

Sergio Rapisarda, presidente de Vélez Sarsfield, dijo ayer que la dirigencia del club de Liniers buscará retener al delantero Mauro Zárate, quien tiene contrato vigente -a préstamo- hasta el 30 de junio.

"Zárate está a préstamo hasta el 30 de junio. Él se quiere quedar y estamos haciendo el esfuerzo para que quede", señaló el dirigente, quien recordó que el futbolista "nos dijo que en Argentina solo juega en Vélez".

“Sería un dolor muy fuerte verlo con otra camiseta”, sostuvo Rapisarda en declaraciones a radio El Mundo, en referencia a Zárate, cuyo pase pertenece al Watford de Inglaterra.

En cuanto a la actualidad del equipo que dirige Gabriel Heinze, que en la Superliga del fútbol argentino logró salir de la zona acuciante de los conjuntos con bajo promedio para el descenso, el dirigente dijo que "la gente de Vélez manejó su angustia durante más de 3 años. Sólo quería ganar".

"Después de la cuarta y quinta fecha, yo vi que el equipo funcionaba", analizó, y aseguró que "con Heinze nos sentaremos a hablar en una semana. No me ha pedido hasta ahora ningún jugador y por el momento no pensamos en refuerzos, tenemos todos los puestos cubiertos".

Rapisarda aventuró que "el próximo será un mercado de pases largo", al tiempo que reveló que "vinieron empresarios a ver muchos partidos de Santiago Cáseres, Matías Vargas, Lucas Robertone y Francisco Ortega".

"Será un mercado de pases largo y en el caso que se concrete alguna venta pensaremos en traer algún jugador, porque económicamente para hacer las cosas bien en Vélez hay que vender un jugador por año", concluyó.