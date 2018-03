Mini pretemporada de River con amistoso ante la U de Chile incluido

Marcelo Gallardo comenzó su semana de entrenamientos a modo de pretemporada. Aprovecha el parate por la fecha Fifa y utiliza estas dos semanas para la puesta a punto de algunos de sus jugadores que arrastraban molestias o bien estaban en los días finales de sus recuperaciones. River jugará este sábado un partido amistoso en Santiago frente a Universidad de Chile, en el que presentará un equipo alternativo.

El plantel millonario, viajará mañana y este miércoles en el predio que posee en Ezeiza el entrenador designó una práctica de fútbol entre su equipo de suplentes y la reserva. Alineó a Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Ariel Rojas y Nicolás De la Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré. Para la reserva jugaron el delantero Marcelo Larrondo, el mediocampista Iván Rossi y el arquero Enrique Bologna.

En Chile, varios que arrastraban lesiones podrán retornar, como Moreira, Lollo, Rojas, e incluso Larrondo podría tener algunos minutos en cancha. Por el momento, el lateral Gonzalo Montiel, con una distensión en el recto anterior derecho, es el único lesionado y continúa con sus trabajos diferenciados.

Por su parte durante el entrenamiento de ayer, los titulares realizaron tareas físicas por la mañana y a la tarde continuaron los trabajos. Lucas Pratto y Enzo Pérez serán dos de los futbolistas que trabajarán bajo esta norma en busca de una mejor forma física. Desde que llegó a River, Enzo Pérez sólo pudo jugar 90 minutos en cinco partidos y este año lo hizo apenas dos veces en los ocho que participó.

Scocco

Ignacio Scocco se sumó a la ola de elogios para el delantero del momento en la Argentina, el deslumbrante Lautaro Martínez, figura del Racing y parte de la Selección de Jorge Sampaoli que está de gira en Europa. “Es el mejor 9 del fútbol argentino”, dijo el punta de River.

“Hay jugadores de mucha experiencia y jerarquía en el puesto. Me da bronca porque pude haber tenido una posibilidad en la Selección, pero Argentina está muy bien representada con Higuaín, Agüero y Lautaro Martínez”, asumió el goleador.

Y repitió (en Radio Rivadavia) que no tiene “ningún problema por ser suplente” y que “la única forma de ganarme el lugar es demostrarle al técnico para lo que estoy”. “No tengo duda de que Pratto la va a romper en River”, amplió el delantero ex Newell´s.