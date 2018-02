Fermín Antonini se quedará sin torneo

No todas son buenas noticias en el mundo Sarmiento. El viernes, en el marco de la victoria que el equipo de Iván Delfino logró ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, por 2 a 0; a los 20 minutos de haberse iniciado el juego, el volante Fermín Antonini tuvo que salir por una lesión que sufrió en la rodilla de su pierna izquierda. Y ayer se confirmó lo que muchos sospechaban.

Mediante un comunicado de prensa, desde el cuerpo médico que encabeza el doctor Mario Rodriguez informaron que el "Colo" Antonini tuvo un esguince de rodilla derecha que le ocasionó una lesión en el ligamento cruzado anterior.

En el mismo parte, aclararon que la semana entrante el jugador comenzará con un tratamiento fisiokinésico para disminuir la inflamación y que luego se programará una cirugía.

El cuerpo de profesionales también confirmó que el defensor Javier Capelli será sometido hoy a una cirugía en su quinto dedo de la mano izquierda; mientras que Gonzalo Bazán y Nicolás Miracco entrenarán el lunes de manera normal junto al plantel.

Según pudo averiguar este diario, ante la baja de Antonini la comisión directiva estaría analizando la posibilidad de contratar a un mediocampista de similares características.

Cabe recordar que por la fecha 17, Sarmiento deberá visitar a Brown de Adrogué, en un partido que se jugaría el sábado 3 de marzo, desde las 17.

Rafaela empató y mantiene la punta

Atlético de Rafaela igualó anoche 1-1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza, de local, pero se mantuvo en la punta del torneo de fútbol de la Primera B Nacional, en la continuidad de la 16ta fecha.

El gol del equipo rafaelino lo convirtió el volante Lucas Pittinari, a los 35 minutos del primer tiempo; mientras que el tanto del conjunto mendocino lo anotó el delantero Cristian Lucero, a los 25 minutos del segundo.

Con este resultado, Rafaela llegó a 29 puntos, dos más que su escolta Aldosivi de Mar del Plata (27); en tanto que Independiente alcanzó los 14 unidades, pero continúa en puestos de descenso.

El equipo que dirige Lucas Bovaglio empezó mejor, asumió el protagonismo y sobre los 35 minutos se puso en ventaja con el gol de Pittinari.

Sin embargo, en el segundo tiempo bajó su nivel futbolístico, perdió el control de la pelota y el conjunto mendocino a los 25 minutos alcanzó la igualdad con el tanto de Lucero.

Así Rafaela perdió la chance de ampliar su ventaja respecto de sus perseguidores en su afán de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino e Independiente tomó algo de oxígeno en la lucha por no descender.

Flandria sorprendió a Villa Dálmine

Flandria derrotó ayer a Villa Dálmine en Campana 1 a 0, por la 16ta. fecha de la Primera B Nacional, y sumó puntos valiosos en su lucha por no descender.

Luciano Pons (1m.ST) marcó el único gol del partido jugado en el estadio de Dálmine, en la localidad bonaerense de Campana, y arbitrado por Bruno Bocca.

En el primer tiempo Flandria intentó con Luciano Pons y Sebastián Matos, que se conectaron en ofensiva pero no pudieron inquietar a Martín Perafán.

Dálmine respondió sobre el cierre de la etapa con un remate de Pablo Burzio que pasó muy cerca del primer palo de Leonardo Griffo.

Al minuto del complemento 'pegó' Flandria, con un remate al ángulo de Luciano Pons tras capitalizar un buen pase de Ramírez.

El propio Pons probó de 'volea' cerca del final y la pelota fue desviada por Perafán al tiro de esquina.

En la respuesta Burzio la tiró por arriba del travesaño y sobre la hora Renzo Pérez estrelló el balón en el travesaño.

Los Andes le ganó a Juventud (G)

Los Andes paró la marcha de Juventud Unida de Gualeguaychú, al vencerlo ayer a la tarde como local por 1 a 0 en partido de la fecha 16 de la Primera B Nacional.

El único gol del encuentro fue anotado por Maximiliano García, a los 25 minutos de la etapa inicial.

Con la victoria, Los Andes se afirmó en la mitad de la tabla con 19 unidades, mientras que los entrerrianos, que pelean por los puestos de punta, se quedaron en 23. Ambos siguen mirando de reojo la zona roja de la tabla de promedios para el descenso.

Por la fecha que viene, 17ma, Los Andes viajará a Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario y Juventud recibirá en Entre Ríos a Deportivo Riestra.

Empate entre Morón y Aldosivi

Deportivo Morón y Aldosivi de Mar del Plata igualaron ayer a la tarde 3 a 3, en un entretenido partido válido por la 16ta. fecha de la Primera B Nacional.

Nicolás Ramírez (8m.PT), Facundo Pumpido (12m.PT) y Sebastián Martínez (32m.ST) marcaron para el 'Gallito'; y Cristian Chávez (31m.PT y 48m.PT) y Fernando Telechea (1m.ST) para el conjunto marplatense.

El encuentro se jugó en el estadio de Morón y fue arbitrado por Gastón Suárez. El primer gol fue una excelente jugada individual de Ramírez, que puso la pelota abajo, entre Sebastián Moyano y el palo izquierdo.

El segundo fue un grosero error de Moyano, que retuvo la pelota en un pase atrás y Pumpido se la robó, pateó el balón al palo derecho y marcó el segundo tanto del equipo del oeste bonaerense.

Si bien todo el primer tiempo lo dominó Morón y no le permitió al equipo marplatense tener el balón, a los 31m. Chávez pudo descontar para el 'Tiburón'.

Y en tiempo de descuento el ex jugador de San Lorenzo, Nápóli y Brown de Adrogué aprovechó una desinteligencia de la defensa de Morón en la media luna del área y definió al palo izquierdo del arco defendido por Milton Álvarez para decretar el empate.

Al minuto de juego del complemento Chávez asistió a Telechea, que marcó el tercer tanto del Tiburón y dio vuelta el partido.

Morón reaccionó con un cabezazo de Martínez tras un centro desde un tiro de esquina.

En la próxima fecha Deportivo Morón se medirá ante All Boys en el barrio porteño de Floresta; y Aldosivi recibirá en el estadio José María Minella de Mar del Plata a Atlético de Rafaela.