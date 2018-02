El Verde recibe a Brown de Puerto Madryn con la ilusión de ganar y seguir en carrera

Hoy hay fiesta Verde en el "Eva Perón". Es que Sarmiento, que tiene 20 unidades y mantiene la ilusión intacta de ingresar entre los clasificados para el torneo reducido por el segundo ascenso, recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn (17), que busca volver al triunfo, en el partido que abrirá la fecha 16 de la B Nacional, que lidera Atlético Rafaela con 28 puntos.

El partido se jugará a partir de las 21, en el Estadio "Eva Perón", con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El equipo de nuestra ciudad viene de ganarle 5-3, de visitante, a Flandria, y hace cuatro fechas que no pierde, con tres triunfos y un empate.

Respecto del equipo que jugó en Jáuregui, el técnico Iván Delfino dispondrá en el mediocampo el ingreso de Gabriel Sanabria, en lugar de Gonzalo Bazán, quien presenta una contractura en el cuádriceps de la pierna derecha; y de Ignacio Cacheiro por Nicolás Miracco (lesión tobillo derecho).

Brown, por su parte, en la fecha pasada cayó en Madryn 2-1 ante Quilmes y suma cuatro derrotas al hilo.

Tras una serie de rumores, por la floja campaña, la comisión directiva del club patagónico ratificó en su cargo, en las últimas horas, al técnico Ricardo Pancaldo, que realizaría algunos cambios en la visita a Junín.





Entre las variantes estarían los ingresos de los mediocampistas Nicolás Rizzo y Guillermo Ferracuti y las ausencias del defensor Adrián Martínez y el volante Lucas Pruzzo.

La fecha 16, que arrancará hoy con el choque entre el Verde y Brown (PM), continuará mañana sábado con los siguientes partidos: 17.00: Los Andes vs. Juv. Unida (G) y Dep. Morón vs. Aldosivi, 18.00: Estudiantes (SL) vs. Almagro, 19.00: Villa Dalmine vs. Flandria y 19.05: Atl Rafaela vs. Ind Rivadavia (TyC Sports).

El domingo juegan, a las 19.00: Boca Unidos vs. Ferro y a las 22.00: Mitre (SdE) vs. All Boys. La fecha se cerrará el lunes, con cuatro partidos, a las 17.00: Riestra vs. Instituto, 20.00: Quilmes vs. Brown (A), 20.30: Santamarina vs. San Martin (T) y 21.30: Gimnasia (J) vs. Agropecuario. Libre: Nueva Chicago.

Más de la fecha

El entrenador interino de All Boys, Mariano Ferrero, realizará cinco cambios en el equipo principal que este domingo visitará a Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 16 del torneo de la B Nacional.

En relación a la alineación mostrada en el duelo con Aldosivi de Mar del Plata (0-1), hace casi dos semanas, resultado que eyectó del cargo al director técnico Ignacio González, habrá variantes en las distintas líneas.

En el bloque defensivo, la renovación será casi total: los marcadores de punta serán Emilio Porro (ya se recuperó de lumbalgia) y Gastón García, quienes reemplazarán a Agustín Suárez y Lautaro Lusnig, respectivamente. Además, Emir Faccioli será uno de los zagueros y sustituirá a Pablo Frontini, suspendido por cinco amarillas

El histórico Darío Stefanatto (sobreviviente del equipo que ganó el ascenso a la B Metropolitana en la temporada 2008) recuperará su puesto en el medio y entrará por Brian Guerra. Mientras que Leandro Barrera se moverá por el costado izquierdo e irá por Facundo Castro, con lo cual Ferrero cambiará el dibujo táctico a 4-1-4-1.

La probable formación de All Boys para enfrentar a Mitre (domingo, a las 22.00) será con Nahuel Losada; Porro, Sebastián Ibars, Faccioli y García; Stefanatto; Hugo Soria, Federico Gino, Cristian Canuhé y Barrera; Maximiliano Salas.





Instituto (C) y su visita a Riestra

Instituto de Córdoba visitará el lunes a Deportivo Riestra por la 16ta fecha de la B Nacional y el técnico Darío Franco buscará variantes en la ofensiva, por lo que realizará tres cambios para intentar levantar al equipo, que viene de vencer con lo justo a Los Andes con un gol del defensor Víctor López.

Para aumentar su poder de gol, el entrenador apostará a los ingresos de Facundo Castelli y Martín Pino, quienes se sumarán a Javier Mendoza en la ofensiva, mientras que quienes dejarían sus lugares serían Ignacio Bailone y el juvenil Rodrigo Garro.

Además, Instituto tendría nuevamente entre sus titulares Mateo Klimowicz, que ingresó en el complemento ante el "Milrayitas", y jugaría en lugar de Mauricio Tévez.

El equipo de Alta Córdoba está desarrollando una campaña irregular. Con el triunfo del pasado viernes cortó una racha de tres encuentros sin ganar, y quiere encontrar el rendimiento adecuado que le permita luchar por uno de los ascensos a Primera.

La "Gloria" está en la 13ra. colocación en la tabla, con 19 puntos, a dos de San Martín de Tucumán, que se encuentra en la novena posición y sería el último equipo en clasificar al reducido para luchar por el segundo ascenso.

Para jugar el lunes ante Riestra, Instituto formaría con Lucas Hoyos; Gastón Yabale, Alan Aguirre, Víctor López y Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio, Maximiliano Correa y Mateo Klimowicz; Facundo Castelli, Martín Pino y Javier Mendoza.