Se levanta la temperatura y el clima hostil ante el encuentro Boca-River

Los comentarios alrededor del Boca-River que se desarrollará en Mendoza el 14 de marzo para definir al campeón de la Supercopa Argentina levantan la temperatura cada vez más y ponen al partido en un foco de tensión absoluta.

El debate por los fallos arbitrales colocó al Xeneize en una posición incómoda a raíz de las declaraciones cruzadas desde River, San Lorenzo e Independiente. A eso hizo referencia el vicepresidente de Boca, Royco Ferrari, en una entrevista.

“Si no se llega a un acuerdo, habría que ver de postergar o hacer algo para que la gente no vaya a la boca del lobo. Esto es Boca-River, con lo que significa y todo lo que se está hablando. Hay que tratar de evaluar esto, poner paños de agua fría y encaminar la cosa para que sea un espectáculo deportivo y no que la gente vaya a un lugar donde puede correr riesgo de vida”, advirtió el directivo.

“Creo que estas declaraciones de gente con influencia no hacen más que ponerle más leña al fuego y crear un clima muy difícil”, agregó. “Esto va creciendo y creciendo, y cada vez los ánimos están más caldeados. Si no le ponemos paños de agua fría y nos sentamos un poquito a rever la situación, esto se pasa de lo que es el folclore del fútbol o una cargadita. Faltarle el respeto al Presidente de la Nación, a su honorabilidad, desconfiar de los árbitros… Realmente esto no creo que le haga bien a nadie. Estamos armando un clima muy hostil”, analizó.

Ferrari subrayó que los integrantes de los clubes tiene que “estar con los pies sobre la tierra” para tranquilizar el panorama. “Si todos los días le ponemos leña al fuego, no sé qué va a pasar”, sentenció.

El directivo mostró su preocupación por el traslado de los hinchas, teniendo en cuenta que desde Buenos Aires hay una distancia superior a los 1.000 kilómetros, pero también viajarán fanáticos desde diversos puntos del país. “Esto lo empezó Gallardo con la guardia alta, pero después siguieron y siguieron. Veo que está muy sensible el tema. A esto hay que pararlo, no le hace bien al fútbol”, afirmó sobre aquellas declaraciones del entrenador de River que despertaron la polémica.