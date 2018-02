Mariano Moreno visita a Argentino de Rojas

En el marco de la quinta fecha del Torneo Federal C, por la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, hoy, a las 21, Mariano Moreno jugará de visitante frente a Argentino de Rojas para intentar seguir sumando en las últimas instancias de la primera etapa.

El conjunto albinegro que conduce tácticamente el "Hueso" Fabián Cóppola saldrá esta noche a la cancha con el objetivo de hacer un buen partido que le permita sumar para mantenerse en los puestos de clasificación. El árbitro de esta noche será Juan Ignacio Bruno, de la localidad de San Antonio de Areco.

En el otro partido de la Zona 2, el domingo, a las 17.30, BAP recibirá en su cancha al puntero del grupo, Juventud de Rojas, con el arbitraje de Gerardo Banuera, oriundo de Pergamino.

Faltando una fecha para que se complete esta primera ronda, Juventud (R) lidera con 10 puntos, Moreno lo sigue con 6, Argentino (R) tiene 4 y BAP cierra con 3 unidades. Cabe recordar que sólo pasarán a la próxima ronda, el primero y el segundo de la zona.

Villa, libre

El otro equipo de nuestra ciudad que interviene en esta edición del Federal C es Villa Belgrano que en esta fecha tendrá jornada libre. Los "Villeros" integran la Zona 3 de la Región Pampeana Norte, donde por la fecha 5, este domingo se enfrentarán Matienzo de Alberdi y San Martín de Roberts (Lincoln), a partir de las 18 y con el arbitraje de Martin Antunes, oriundo de Rojas.

En la Zona 3 la tabla de posiciones está liderada por Villa y San Martín de Roberts, con cuatro unidades; mientras que Matienzo tiene dos puntos. Aquí también los dos primeros pasarán a la próxima instancia.

Los clasificados

Ya se aseguraron su clasificación a la próxima etapa del Federal C los siguientes equipos:

Por la Región Patagónica, Subzona Sur, Zona 3: Independiente (Pto. San Julián); Zona 4 Unión San Martin Azcuenaga (Com. Rivadavia). Subzona Norte, Zona 3: Asoc. Dep. Centenario (Neuquén).

Región Pampeana Sur, Zona 10: Huracán (Saladillo).

Región Pampeana Norte, Zona 1: Atlético 9 de julio (9 de Julio, bs. As.) y Argentino (Lincoln). Zona 2 Juventud (Rojas, bs.as.). Zona 4: El Frontón (San Andrés de Giles, Bs. As.). Zona 6: Regatas San Nicolás (San Nicolás) y Argentino (Pergamino). Zona 7: Deportivo Malvinas (Ing. A. Sourdeaux, Escobar). Zona 10: La Catedral Sports (Hurlingham) y Atl. La Josefa (Campana). Zona 13: Everton (La Plata).

Región Cuyo, Subzona San Juan/San Luis, Zona 5: Atenas Pocito (Pocito, San Juan). Subzona Mendoza: sin clasificados hasta el momento.

Región Centro, Subzona Catamarca, La rioja, Santiago del Estero, Zona 1: Unión Sportiva (Recreo, Catamarca). Zona 3: Defensores (Fiambala). Zona 4: Jorge Newbery (Poman, Andalgala). Zona 9: Independiente (Fernández, Sgo. Est.).

Región Centro, Subzona Córdoba, Zona 4: General Paz Junior (Cba.). Zona 7: 9 de Julio (Morteros, Cba.).

Región Norte: Sin clasificados hasta el momento.

Región Litoral Norte, Zona 1: Dep. El timbo (Jardín América, Pto. Rico, Mis.). Zona 7: Bancarios (Resistencia). Zona 9: Estudiantes (Resistencia). Zona 11: Don Orione A. Club (Barranqueras). Zona 11: Dep. Curupay (Corrientes).

Región Litoral Sur, Zona 1: San Lorenzo de Villa Adela (Concordia). Zona 4: Juventud (Urdinarrain). Zona 8: Argentino (Franck, Esperanza).

Lo que viene

Como ya se sabe, el Torneo Regional Federal Amateur se disputará entre enero y abril de 2019 y tomaran parte: los campeones y de corresponder (+ de 20 afiliados) los subcampeones de Ligas y Uniones Regionales de Ligas; los campeones de Federaciones y/o Uniones de Ligas; los 136 equipos que componen la categoría Torneo Federal B; los 8 equipos descendidos del Torneo Federal A actual; los 16 equipos que asciendan del Torneo Federal C; y los 160 (136+8+16) equipos del, hoy por hoy ex Federal B, comenzarán a disputar el torneo desde los 16avos. de final de la región. Es decir 1 o 2 fases posteriores al inicio (dependiendo la Región) que en principio solo abarcará a campeones de Ligas y/o Federaciones. Es decir que para ascender al Federal A los ganadores del Federal C actual deberán ganar 6 play off (12 partidos en total). Además se estudia la posibilidad de que los equipos del Ex B tengan ventaja en las localías de los Play Off.