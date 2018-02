Cacheiro por Bazán sería el único cambio en Sarmiento, para recibir a Brown de Madryn

El plantel profesional de Sarmiento volvió a entrenarse ayer con miras al encuentro que disputará mañana viernes a las 21 en el estadio "Eva Perón", frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn y con arbitraje del rosarino Nazareno Arasa, quien en el mismo reducto dirigió el cotejo que el CAS perdió 2 a 0 ante San Martín de Tucumán, a fines de noviembre de 2017.

Los jugadores que dirige Iván Delfino realizaron un ensayo futbolístico de casi una hora y volvieron a trabajar con normalidad el lateral izquierdo Ramiro Arias y el delantero Nicolás Miracco, quienes no tendrían problemas en jugar ante los sureños, no así Gonzalo Bazán, quien seguramente será reemplazado por Ignacio Cacheiro, como pasó en el triunfo del pasado sábado 5 a 3 ante Flandria, encuentro en el cual el volante ofensivo se lesionó y le dejó su lugar a "Nacho", pocos minutos después de estrellar un remate en el travesaño del arco de los de Jáuregui.

Arias mejoró de la sobrecarga muscular que presentó en el posterior de su pierna derecha y Miracco se recuperó de un fuerte golpe sufrido en un tobillo ante los "canarios", mientras que Bazán arrastra una molestia en el cuádriceps derecho y no llegaría al cien por ciento para el partido de mañana, por lo cual será preservado para futuros cotejos.

Hoy Delfino confirmaría el equipo que recibirá a Brown y que sería con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Guillermo Farré e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.



La programación de la 16ª jornada

Este es el programa de encuentros y árbitros designados para la 16ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera "B" Nacional de fútbol:

Mañana viernes a las 21, Sarmiento de Junín vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, con el contralor de Nazareno Arasa.

Sábado 24: A las 17, Depotivo Morón vs. Aldosivi de Mar del Plata, Gastón Suárez; y Los Andes ante Juventud Unida de Gualeguaychú, con el contralor de Diego Ceballos.

A las 18, Estudiantes de San Luis vs. Almagro, Pedro Argañaraz.

A las 19, Villa Dálmine ante Flandria, Bruno Bocca

A las 19.05, Atlético Rafaela vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, televisado y con el contralor del juez Héctor Paletta.

Domingo 25: A las 19, Boca Unidos de Corrientes ante Ferro Carril Oeste, con arbitraje de Maximiliano Ramírez.

A las 22, Mitre de Santiago del Estero recibe a All Boys, con Julio Barraza como soplapitos.

Lunes 25: A las 17, Deportivo Riestra vs. Instituto de Córdoba (en el estadio de Los Andes), con arbitraje de Pablo Dóvalo.

A las 20, Quilmes AC vs. Brown (Adrogué), por TV, siendo juez Sebastián Ranciglio.

A las 20.30, Deportivo Santamarina de Tandil vs. San Martín de Tucumán, en el Estadio Municipal tandilense, dirigidos por Fabricio Llobet.

A las 21.30, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Agropecuario de Carlos Casares, con Luis Lobo Medina como árbitro del match.