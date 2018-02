Tinelli: “El poder del fútbol está manejado por Boca”

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, se sumó ayer a la ola de suspicacias y acusaciones contra el poder del Xeneize en la dirigencia y las decisiones que se toman en la AFA, al afirmar que “el poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca”. Y dijo que le pareció “raro” que Macri recibiera a Guillermo Barros Schelotto, así como que “los árbitros pueden dirigir condicionados”.

“No creo que ni Macri ni Tapia tengan que llamar a un árbitro, no me parece que sea sí. Así no se manejan las cosas. Sí me parece que con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, por ahí algunos pueden dirigir condicionados”, comenzó Marcelo Tinelli su aporte a alimentar la polémica en torno a los arbitrajes y al supuesto favoritismo hacia Boca.

Y siguió: “No porque los vayan a llamar o les digan ‘vos tenés que cobrar tal cosa’. Esto genera suspicacias, el fútbol siempre las generó. Desde la época de Grondona y Arsenal, pero era un equipo chico. Pero cuando toca Boca, tocan otros resortes que hay que tener muchísimo cuidado. Todos sabemos del fanatismo de Mauricio por Boca; de hecho, después de todo lo que pasó con River el domingo y las críticas, la gente cantando, él lo recibió a Guillermo en la casa Rosada”.

Tinelli se refirió a ese polémico encuentro en la Casa de Gobierno: “A mí me pareció raro, solamente eso. Hoy el poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca, por gente cercana a Boca”.

Pero también hubo palos para el pope del fútbol argentino: “Valoro mucho lo que está haciendo el Chiqui Tapia en la AFA, pero es hincha de Boca. Tiene palco en Boca, es hincha, su familia es de Boca”.

Y remató: “Hay que cuidar un montón de circunstancias cuando el presidente de la Nación es de Boca, el presidente de la AFA es de Boca, el vicepresidente de AFA es de Boca, el presidente del Tribunal de Apelaciones es de Boca, el de Disciplina y el de Etica son de Boca. El presidente de la Escuela de Arbitros; no sé. Y el presidente de la Comisión Electoral es de Boca. No descreo de su capacidad y honestidad. Hay que cuidar las formas porque, si no, puede llevar a suspicacias”.

Frases

“Según el presidente de Boca, no podía presidir la AFA alguien que sea tan hincha de San Lorenzo, pero no le guardo rencor y creo que me salvó”.

“Mauricio es de Boca, eso está claro. Creo que ni yo tengo reunión con el DT de San Lorenzo cada dos meses, él sí se junta seguido con Guillermo”.

“Tengo una buena relación con Macri más allá de lo que pueda decir él”.