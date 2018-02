Lux no irá ni al banco de suplentes ante Godoy Cruz

“Sorprende por donde se lo mire”, escribió ayer la prensa metropolitana para describir el movimiento de piezas que hizo Marcelo Gallardo en el plantel de River, tras dejar afuera de los concentrados al arquero Germán Lux.

Si bien Franco Armani llegó para ser el arquero titular del Millonario, Gallardo esta vez ni siquiera concentró a Germán Lux y se inclinó por Enrique Bologna para ocupar el banco de suplentes.

¿Qué es lo llamativo? En la reanudación de la Superliga, cuando el Millo enfrentó a Huracán, el Muñeco se inclinó por Poroto para estar desde el arranque.

Aquella vez con el Globo Armani llevaba pocos días en el plantel y el Muñeco decidió demorar su debut.

Sin embargo, no fue Bologna el elegido para la titularidad y sí Lux.

Fue derrota contra Huracán y dos semanas después el DT decidió apartar al nacido de las inferiores, que perdió notable consideración. El movimiento drástico llevó a cronistas acreditados en River a dudar de su continuidad luego de junio en el club de Núñez.

Libertadores

River Plate debutará en la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil en el estadio de Botafogo, según confirmó ayer el club carioca.

Lo hicieron a través de un comunicado en su página oficial, tras descartar por distintos motivos los estadios Maracaná y el Ilha do Urubú.

“El Flamengo agradece la asociación del Botafogo, entiende que ese es un paso que refuerza aún más la grandeza de las dos instituciones y demuestra la disposición de los clubes en trabajar en conjunto por el bien del fútbol de Río”, expresó el presidente de Flamengo, Eduardo Bandeira, en el comunicado.

De esta manera, River enfrentará a Flamengo el 28 de febrero en el estadio Nilton Santos en el debut de ambos por el grupo D de la Copa Libertadores de América.

La zona también está integrada por Emelec de Ecuador, a la espera del ganador entre Independiente Santa Fe de Colombia y Santiago Wanderers de Chile.

Flamengo afronta una sanción de Conmebol por incidentes.

Fueron provocados por sus hinchas en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2017 ante Independiente de Avellaneda.

La sanción incluyó una multa económica y dos partidos a puertas cerradas como local.

El estadio Maracaná fue el primer escenario para el partido, pero la realización de un concierto de la banda estadounidense Foo Fighters tres días antes del cotejo motivó el cambio de sede al estadio de Flamengo, el Ilha do Urubú, pero un temporal derribó una de las torres de iluminación.