Reynoso tiene “muchas chances de jugar” ante Banfield

Asoma Banfield en el horizonte de Boca y para el director técnico también asoma “Bebelo” Reynoso.

El enganche que llegó desde Talleres de Córdoba está a un paso de debutar con la 30 de Boca.

Es así ya que de no surgir imprevistos, Emanuel Reynoso irá de titular el domingo cuando visiten al Taladro.

“Tiene muchas chances de jugar”, subrayó ayer Guillermo Barros Schelotto en declaraciones a la prensa, pese a que no confirmó la formación.

“Teniendo en cuenta que Pablo Pérez no está (por una lesión) que hemos probado esta semana de jugar con tres volantes y que él ya lo ha jugado ahí en Talleres, tiene muchas posibilidades de hacerlo”, dijo el entrenador.

¿Por qué Reynoso y no “Wanchope” Abila? “Simple: porque lo que ve el técnico es que a Boca le falta juego”, según analizó el diario metropolitano Olé ayer.

Así lo explicó el mellizo: “Necesitamos más jugadores ahí que de delanteros. Y entonces, a partir del cambio de esquema, se da su ingreso”.

De confirmarse su presencia, Boca iría con Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Naitán Nández, Barrios y Reynoso; Pavón, Tevez y Cardona, siendo “El apache” el centrodelantero.

La alternativa a “Bebelo” es Maroni, a quien los mellizos han visto muy bien en las prácticas.

La lista de concentrados se completa con Guillermo Sara, Santiago Vergini, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Sebastián Pérez, Gonzalo Maroni, “Wanchope” Abila, Cristian Espinoza y Bou.

En cuanto a la Copa Libertadores, Boca Juniors debutará el 1 de marzo ante Alianza Lima de visitante.