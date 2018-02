Sarmiento recibe en su cancha al encumbrado Argentino Agropecuario de Carlos Casares

Esta tarde desde las 19.05, Sarmiento de Junín recibirá en su estadio "Eva Perón" a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, por la decimocuarta fecha del campeonato de Primera "B" Nacional de fútbol 2017/18, encuentro que va a ser dirigido por el árbitro oriundo de Bahía Blanca, Bruno Bocca.

Los "verdes", que dirige Iván Delfino, necesitan sumar los tres puntos en juego para empezar a salir de la zona de descenso directo en la que están actualmente y para que sea valedero el punto cosechado el pasado viernes en Gualeguaychú, en el 2 a 2 ante Juventud Unida de esa ciudad entrerriana, en cotejo en el cual el triunfo se le escapó sobre el final al CAS.

Para ello, los locales deberán salir desde el pitazo inicial con la misión de ser protagonistas, presionar al rival y no tratar de cometer errores defensivos, que le han costado valiosos puntos en algunos de los partidos que parecía tener ganados y no pudo cerrarlos, por caso ante Santamarina de Tandil, Estudiantes de San Luis y el propio cotejo ante los juventinos de Gualeguaychú.

La clave sería repetir, y porque no mejorar, la última gran actuación que tuvo Sarmiento como local, antes del receso de fin de año, cuando goleó en nuestra ciudad a Instituto de Córdoba.

Los titulares y el resto de los concentrados

Ayer, cerrando los entrenamientos de la semana, luego de la fuerte lluvia que cayó en Junín y la zona, el plantel sarmientista realizó el último ensayo, trabajando en lo relacionado a pelota parada, y por lo visto, Delfino se definio por este equipo titular:

Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Lucas Passerini y Nicolás Miracco.

Recordemos que el delantero Ignacio "Nacho" Cacheiro fue expulsado en el partido disputado en Gualeguaychú y recibió una fecha de suspensión, al igual que Ariel Cólzera de Juventud Unida (G), quien también vio la roja en ese partido.

Además de los titulares, están concetrados el arquero Manuel Vicentini; los defensores Maximiliano Méndez y Matías Sarulyte; los volantes Nicolás Rinaldi y Gabriel "Chino" Sanabria y los delanteros Patricio Vidal y Joaquín Boghossian.