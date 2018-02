Una sola variante presentaría Sarmiento frente a Agropecuario: Farré por el suspendido Cacheiro

El plantel profesional de Sarmiento de Junín hizo un ensayo de fútbol de casi una hora, ayer en una de las canchas de la Ciudad Deportiva, y allí el entrenador Iván Delfino paró el que sería el equipo titular para recibir mañana a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, cotejo a iniciarse a las 19.05, que arbitrará el bahiense Bruno Bocca y podrá observarse por TyC Sports Play y por TyC Sports HD.

El técnico puso como titulares en el ensayo a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Guillermo Farré, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; Lucas Passerini y Nicolás Miracco, con lo cual, de confirmarse esta alineación, el colonense Farré ingresaría por el suspendido Ignacio "Nacho" Cacheiro, quien fue expulsado en el partido disputado en Gualeguaychú, ante Juventud Unida, y que terminó 2 a 2, marcando "Nacho" uno de los goles el pasado viernes.

Hoy, la última práctica será a las 8.30 en la Ciudad Deportiva, para iniciar desde la hora 20 la concentración para el cotejo frente al equipo casarense que dirige José María "Chaucha" Bianco.

Triunfo de la reserva

En la mañana de ayer, con gol de Julián Brea, la Reserva de Sarmiento de Junín venció 1 a 0 como visitante a Ferro Carril Oeste, en partido disputado en el predio que los de Caballito poseen en Pontevedra (Partido de Merlo).

El CAS formó con Ignacio Mosescu; García, Antonini, Pierce y Puñet; Caviglia, Albaqui, Santiago Rosa y Fagúndez; Brea y Javier Arias. Luego ingresaron Giménez, Sartori y Rosetti. D.T.: César Vigevani. Sup.: Mazza, Sánchez, García y Lezcano.

Comienza la 14ª jornada

Villa Dálmine y Juventud Unida de Gualeguaychú, ambos con 22 unidades, y con la intención de trepar a la punta que ocupa Atlético Rafaela (25), se enfrentarán hoy en uno de los tres partidos que se jugarán por la 14ª fecha del campeonato de Primera "B" Nacional.

El partido se jugará, a partir de las 20.05, en "El Coliseo" de Mitre y Puccini, de la ciudad de Campana, contará con el arbitraje de Ramiro López, y será televisado por TyC Sports.

También jugarán hoy Gimansia de Jujuy e Instituto de Córdoba, ambos con 16 unidades, y que también tienen la expectativa de ingresar en el Reducido, con arbitraje de Nazareno Arasa.

Además, desde la hora 22, Mitre de Santiago del Estero espera la visita de Independiente Rivadavia de Mendoza, con el contralor del juez Gerardo Méndez Cedro.

La programación completa de la segunda categoría del fútbol argentino tendrá a los siguientes árbitros:

All Boys - Aldosivi, con Héctor Paletta como juez; Atlético de Rafaela - Brown de Adrogué, Yamil Possi; Boca Unidos - Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sebastián Ranciglio; Deportivo Morón - Ferro Carril Oeste, Diego Ceballos; Deportivo Riestra - San Martín de Tucumán, Lucas Comesaña; Estudiantes de San Luis - Nueva Chicago, Pablo Díaz; Los Andes - Almagro, Pedro Argañaraz; Quilmes - Flandria, Luis Álvarez; y SARMIENTO - Agropecuario de Carlos Casares, Bruno Bocca.

Por otra parte, anteanoche, All Boys y Ferro Carril Oeste igualaron 3 a 3, en un entretenido y apasionante partido, el cual estaba pendiente de la duodécima fecha del torneo de la "B" Nacional de fútbol, que comanda Atlético de Rafaela.

Los tantos de All Boys fueron marcados por Cristian Canhué, Pablo Frontini, de tiro penal, y Facundo Castro, goles que le permitieron dar vuelta el marcador, pero Ferro que había tomado dos tantos de ventaja a través de Jonathan Herrera y Lautaro Torres, pudo igualarlo sobre el final con anotación de Gabriel Díaz.