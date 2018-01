Independiente ganó y es líder de la Zona A

Independiente de Junín le ganó a Origone Fútbol Club por la mínima en uno de los partidos que abrió la tercera fecha del Torneo Nocturno 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el otro cotejo, Mariano Moreno y Sarmiento empataron en uno.

Para el Rojo de Junín es todo alegría; es que el equipo de Ever Gallo ganó tres de tres, tiene puntaje ideal y es el único puntero e invicto de la Zona A.

Anoche, la víctima de Independiente (J) fue Origone. En la cancha de Villa, los dirigidos por Gallo jugaron un partido correcto y con el tanto Santiago Ileski, a los 40 de la etapa inicial, bastó para que los tres puntos se quedaran en Junín.



Distinta es la realidad para Moreno que aún no pudo ganar en el torneo. El Albinegro que conduce el “Hueso” Fabián Cóppola no pudo hacerse fuerte de local y empató con Sarmiento en un tanto, en el marco de un partido parejo en donde el Verde lo pudo ganar en un penal errado.

El certamen de verano tendrá hoy una jornada de descanso y mañana se reanudará con dos encuentros: Siempre desde las 21.45, Newbery recibirá en su estadio a Rivadavia de Lincoln; mientras que Riverde Junín hará lo propio con Baigorrita.

El certamen de verano tendrá hoy una jornada de descanso y mañana se reanudará con dos encuentros: Siempre desde las 21.45, Newbery recibirá en su estadio a Rivadavia de Lincoln; mientras que Riverde Junín hará lo propio con Baigorrita.