Termina la semana de trabajo para el plantel de Sarmiento

El plantel profesional de Sarmiento entrenará hoy y mañana para de esa forma finalizar con una nueva semana de trabajo.

El grupo de futbolistas tendrá descanso el domingo para regresar el lunes a las actividades, y de esa forma comenzar con los ensayos de cara al debut en el reinicio del Torneo de la B Nacional.

Entre las novedades más importantes, en las últimas prácticas de fútbol el entrenador Iván Delfino confirmó un equipo titular con Fernando Pellegrino en el arco; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias en la defensa; en el medio el "Chino" Gabriel Sanabria, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; con Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco como puntas.



Con esos once el Verde visitaría a Juventud Unida de Gualeguaychú, el lunes 5 de febrero, a las 21, en el marco de la fecha 13 del certamen. Ese partido también será importantísimo ya que definirá el futuro del Verde en la edición 2018 de la Copa Argentina.



La fecha 13

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 13 de la B Nacional. A continuación, todos los detalles:

Viernes 2

20.00: Ferro vs. Mitre; 21.00: Instituto vs. Villa Dálmine; 21.30: Independiente Rivadavia vs. All Boys.

Sábado 3

17.00: Brown (Adrogué) vs. Morón; Nueva chicago vs. Riestra; Flandria vs. Boca Unidos (Ctes); 17.30: Almagro vs. Gimnasia (Jujuy); 20.00: Agropecuario (Casares) vs. Quilmes; y a las 20.30: Santamarina (Tandil) vs. Estudiantes (San Luis).

Domingo 4

17.00: Brown (Madryn) vs. At. Rafaela; y a las 18.00: San Martín (Tucumán) vs. Los Andes.

Lunes 5

21.00: Juventud Unida (Gchu) vs. Sarmiento

Libre: Aldosivi.