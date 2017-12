River intentará recuperar a Enzo Pérez para la final

Enzo Pérez, volante de River, continúa con dolor por un pequeño desgarro en el bíceps femoral y aunque parece difícil que pueda afrontar un juego completo, estaría entre los titulares para la final de la Copa Argentina el sábado próximo ante Atlético Tucumán.

La final del torneo federal se jugará este sábado 9 de diciembre por la noche en Mendoza.

En el entrenamiento de ayer a la mañana en el River Camp de Ezeiza, Pérez corrió y estuvo haciendo kinesiología, pero no tocó la pelota y realizó tareas diferenciadas. Mañana o el viernes intentarán comprobar si llega en condiciones para la final.

Los que jugaron de titulares en la derrota ante Gimnasia La Plata hicieron tareas regenerativas y los suplentes llevaron a cabo una práctica de fútbol táctica contra la reserva.

El lateral Jorge Moreira podría regresar, ya recuperado de un desgarro.

El equipo que enfrentó a la Reserva formó con Augusto Batalla; Gonzalo Montiel, Luciano Lolo, Alexander Barboza, Camilo Mayada; Ezequiel Palacios, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo ‘Pity’ Martínez; Tomás Andrade y Carlos Auzqui.

River enfrentará a Atlético Tucumán el sábado a las 19.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, buscando repetir el título de 2016 en la Copa Argentina.

Pinola crítico

El defensor Javier Pinola reconoció ayer las falencias que afectan a River en todos los niveles, incluso las propias, las individualidades, que explican una a una el momento del equipo, que en una semana pasó de ser candidato en todos los frentes que peleaba a caer en un pozo.

“Grupalmente tenemos que estar fuertes. Tenemos una final por delante que hay que ganar, no queda otra y tratamos de conversar mucho, de charlar, de ser nosotros mismos los que busquemos las explicaciones a aquello en lo que estamos fallando”, dijo el jugador en una entrevista televisiva.

“Los resultados no son los esperados. Hay un poquito de todo, nos falta un poco más de compromiso general cuando atacamos y cuando defendemos. Son cosas en las que estamos fallando mucho y hoy los equipos no te perdonan”, añadió.

Y recalcó que en River “estamos sufriendo más de la cuenta con los goles que nos convierten y es eso: necesitamos un poquito más del compromiso de todos para encarar cada partido sabiendo que no alcanza con 60/70 minutos sino que con un poco más de la actitud que hoy estamos mostrando nosotros, los demás nos están superando”.