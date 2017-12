“Este semestre no estuvimos a la altura de la camiseta”

“No estamos en el nivel que pretendemos, pero el fútbol tiene estas cosas”, indicó ayer el defensor de River Jonatan Maidana, en una autocrítica que dejó una estela de dudas sobre su continuidad en el conjunto de Núñez.

“Ahora podemos jugar una final para reivindicarnos y mejorar lo que venimos haciendo. Es un partido único, una posibilidad importante de ganar un título. Ojalá podamos estar a la altura”, destacó Maidana en ronda de prensa. “El resultado de la final mucho no altera lo que pasó en el semestre. No estuvimos a la altura de lo que está camiseta necesita, pero hay una linda revancha, hay que tomarlo con importancia. No es fácil jugar una final, pero apostamos a ganar, siempre respetando al rival que busca lo mismo”, indicó.

“No venimos haciendo bien las cosas pero hay que cambiar el chip para ser conscientes de que una final no se juega siempre”, subrayó.

“Hay que tener buenas vibras y aferrarnos a esta posibilidad. Y ese cambio pasa por todo sentido. Necesitamos dar un plus si queremos ganar porque enfrentamos a un rival que va a proponer. Hay que redoblar los esfuerzos”, agregó el defensor central de 32 años. “Costó en su momento salir de la derrota con Lanús, como de todo en lo que no te va bien. Pero después ya nos enfocamos en lo que venía, porque acá si no tenés buenos partidos, estás en el centro de las críticas. Esto es partido a partido. Cuando al equipo no le va bien, quiere decir que uno no está pudiendo ayudar y en algo está fallando. Siempre le metemos el pecho, queriendo comprar hacer mejor las cosas. Pero cuando no salen bien, hay que decirlo”.