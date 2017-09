Mascherano, Banega y Acosta se perfilan como titulares para jugar contra Venezuela

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Javier Mascherano, Ever Banega y Lautaro Acosta se perfilan como titulares en la Selección, en reemplazo de Gabriel Mercado, Guido Pizarro y Marcos Acuña, según el ensayo de ayer, de cara al partido del martes frente a Venezuela.

Otra de las novedades que dejó el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio de Ezeiza fue que el defensor Nicolás Otamendi pudo sumarse al trabajo con normalidad, luego de guardar reposo el viernes por el fuerte golpe que le aplicó el delantero uruguayo Luis Suárez en el clásico rioplatense del pasado jueves.

Es decir que una probable de Argentina sería con Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Lucas Biglia, Ever Banega y Angel Di María; Lionel Messi y Paulo Dybala; Mauro Icardi.

Argentina realizó una sesión de práctica bajo las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli, cuyos primeros minutos pudieron ser presenciados por los medios de prensa desde una distancia muy lejana, en el momento que los jugadores realizaban un fútbol-tenis recreativo.

De todas maneras, Sampaoli apartó en ese ejercicio a los mencionados Mascherano y Banega, quienes reemplazarían al suspendido Mercado y a Pizarro, más Angel Di María, el capitán LIonel Messi, Lucas Biglia, Federico Fazio, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Lautaro Acosta y Otamendi, recuperado del golpe sufrido en Montevideo.

A tres fechas del final, Argentina ocupa el quinto lugar con 23 puntos, los mismos que Chile, cuarto por mejor diferencia de gol, y por debajo del líder y ya clasificado, Brasil (36), Colombia (25) y Uruguay (24).

Otamendi, quien surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y actualmente defiende los colores del Manchester City, de Inglaterra, recibió la infracción de Suárez a los 37 minutos del segundo tiempo, y continuó en la cancha hasta el final del partido, en el estreno oficial del entrenador, el santafesino Jorge Sampaoli, que sucedió en el cargo a Edgardo "Patón" Bauza.

En cuanto al "Laucha" Acosta, ingresaría por el ex Racing Marcos Acuña, quien no cumplió una buena actuación en el estadio Centenario. Después de la práctica de este sábado, el plantel argentino fue licenciado hasta hoy a las 17 cuando retomen el trabajo con vistas al partido del martes a las 20.30 en el estadio Monumental.