B NACIONAL

El guardavalla Fabián Assman custodiará el arco de Agropecuario Argentino en el próximo campeonato de la Primera B Nacional, tras el acuerdo al que llegó con las autoridades del club de Carlos Casares, recientemente ascendido al máximo torneo del fútbol de ascenso.

Assman, de 31 años, iniciado en Independiente y de reciente paso por Vélez Sarsfield, tras sus desempeños anteriores en Las Palmas, de España; Mérida, de México, y Quilmes, en las últimas horas acordó su contrato a préstamo por un año, hasta junio de 2018.

El arquero es un refuerzo de jerarquía y de experiencia para Agropecuario, como otros que incorporó con anterioridad con el propósito de no solo mantenerse en la categoría, donde participará por primera vez, sino con el sueño de llegar pronto a la primera división del fútbol argentino.

Los otros refuerzos, hasta el momento, son el delantero Facundo Parra, de 32 años -ex Chacarita Juniors, Atalanta e Independiente-; el mediocampista Cristian Llama (31) -ex Arsenal de Sarandí, Colón y Aldosivi- y el defensor Mauricio Romero (34) -ex Lanús, Morelia y Atlante de México y Gimnasia y Esgrima La Plata-.

Además, entre los primeros contratados por el club 'Sojero' se encuentran el volante Hernán Villalba (28) -ex Newell's Old Boys y Olimpia, de Paraguay-; el volante central Reinaldo Alderete (34) - ex Rosario Central, Independiente y Ferro Carril Oeste-; los defensores Fernando Piñero (24) y Agustín García Basso (25), provenientes de Ramón Santamarina de Tandil; el arquero Darío Sand (28) -ex Huracán de Tres Arroyos y Gimnasia y Tiro de Salta- y el delantero Alexis Bulgarelli (26) -ex Sarmiento de Junín, Crucero del Norte y Gimnasia y Tiro de Salta-.

A esta nómina para el equipo dirigido por José María Bianco se le deben sumar los mediocampistas Agustín Díaz (29), procedente de Talleres de Córdoba; Exequiel Narese (27), llegado de Juventud Unida de Gualeguaychú, y el uruguayo Diego Ferreira (32), proveniente de Liverpool, de Uruguay.