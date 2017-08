Buffarini podría tomar en cuenta una propuesta de Boca

ESTA EN BRASIL

El defensor argentino y actual jugador de San Pablo de Brasil, Julio Buffarini, admitió ayer que ante una posibilidad de un ofrecimiento por parte de Boca Juniors lo tomaría en cuenta, señaló la prensa brasileña.

"Si llega algo de Boca lo pensaría....Boca es Boca", señaló Buffarini, ex Ferro y San Lorenzo ante el rumor de que la entidad xeneize pensaría en el para reemplazar a Gino Peruzzi, quien desea abandonar la institución ante la mala relación que mantiene con la hinchada.

A los 28 años Buffarini escucharía la oferta y los mismo haría San Pablo que en caso de desprenderse del defensor lo haría de manera definitiva y no a préstamo.

Hace un año Buffarini llegó a la entidad paulista por pedido del entrenador argentino Edgardo Bauza, ambos fueron campeones de la Libertadores en 2014, tras el pago de 2.100.000 dólares.

En el equipo paulista, en donde es compañero de su compatriota Lucas Pratto, Buffarini, de 28 años, nunca alcanzó el nivel que tuvo en San Lorenzo e incluso no es considerado titular.

Gol de Vietto

Atlético de Madrid, equipo dirigido por el argentino Diego Simeone, superó ayer al Nápoli de Italia por 2-1 con un gol del delantero Luciano Vietto, en el marco de un torneo amistoso que se juega en Múnich, Alemania.

El ex atacante de Racing Club fue suplente en el equipo del "Cholo" Simeone pero entró en el segundo tiempo y definió el encuentro con su gol a nueve minutos del final.

Fernando Torres había igualado para el "colchonero" que comenzó perdiendo.