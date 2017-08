Germán Lux se quedará con el arco de River

GALLARDO DEFINE EL EQUIPO

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, cerró ayer la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, donde su equipo se preparó para la Copa Libertadores, con la certeza de que Germán Lux será el arquero titular en lugar de Augusto Batalla el próximo martes contra Guaraní de Paraguay.

Si bien no lo confirmó, el técnico "millonario" le dio la confianza a Lux, uno de los cuatro refuerzos de esta mitad de año, y lo puso de titular en los tres ensayos futbolísticos que hizo el plantel de River contra Orlando City, frente a la Academy Soccer y anoche en un partido cerrado de titulares contra suplentes.

El "Muñeco" Gallardo dejó entrever que Lux se perfila para integrar el equipo de River que el martes 8 de agosto se medirá con Guaraní por una de las revanchas de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, avisó que la decisión final la va a tomar un par de horas antes del encuentro.

En el partido de ida, en el estadio Defensores del Chaco, River se impuso por 2 a 0 con goles de Ignacio "Nacho" Scocco y Marcelo Larrondo.

El santafesino Lux, de 35 años, ex Deportivo La Coruña, será entonces el "1" del once principal acompañado por Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; y Lucas Alario.

Esta mañana, el plantel de River realizó tareas físicas en las canchas del hotel Omni Champions Gate Resort de la ciudad de Orlando. Hacia el mediodía, emprendieron el regreso a la Argentina.

En un primer grupo salió el cuerpo técnico y algunos dirigentes, en tanto que una hora después partieron todos los jugadores. Los dos vuelos harán Orlando-Miami y por la noche, Miami-Buenos Aires.

River llegará hoy al Aeropuerto de Ezeiza entre 6 y 7 de la mañana, el plantel tendrá el día libre y mañana retomará los entrenamientos de cara al encuentro frente a Guaraní.

El equipo de Núñez terminó la pretemporada sin jugadores lesionados. El delantero Marcelo Larrondo, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha en el tercer entrenamiento en Orlando, ya se recuperó y anoche hizo la práctica de fútbol con normalidad. Solamente debe ponerse a punto en lo físico por haber perdido una semana a causa de la lesión.

Por otra parte, Gallardo quiere que esta semana se defina el pase del uruguayo del Sub 20 Nicolás De la Cruz. El manager Enzo Francescoli le avisó a José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, dueño del pase del mediocampista, que el tema se tiene que concretar antes del viernes o el "Millonario" retirará sus intenciones por el jugador.

En tanto, River recibió una oferta oficial de cinco millones de dólares por Lucas Martínez Quarta de parte de Sampdoria de Italia, pero la rechazó.