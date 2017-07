“Durante mi mandato en AFA me sentí solo”

ARMANDO PEREZ

El dirigente afirmó que le resultó “bastante difícil” llevar su gestión adelante y negó que su designación fuera decidida por el Gobierno Nacional. “Yo elegí a Edgardo Bauza y me hago cargo”, resaltó el ex presidente de Belgrano de Córdoba.

El dirigente Armando Pérez declaró ayer que se sintió “solo” durante su mandato como titular del Comité de Regularización de la AFA, órgano que compartió junto a Javier Medín, Carolina Cristinziano y Pablo Toviggino.

Pérez reivindicó su tarea, recordó que le resultó “bastante difícil” llevarla a cabo y negó que su designación fuera decidida por el gobierno nacional, al precisar que “ni siquiera dieron un préstamo para sanear las deudas” de los clubes.

El ex presidente de Belgrano de Córdoba, formalmente designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con el aval de Fifa, ejerció el cargo entre julio de 2016 y marzo pasado, con transición entre los períodos de Luis Segura y el actual presidente, Claudio Chiqui Tapia.

“En su momento, me recomendaron no agarrar AFA -recordó- pero sentí que podía ayudar. Marcamos un camino y hoy todo lo que yo decía que había que hacer lo están haciendo o intentando hacer”.

“Me sentí solo durante mi mandato. Los argentinos tenemos algunas particularidades: estamos en contra de las cosas porque estamos en contra. Es algo social”, declaró en una nota concedida a radio Güemes.

Pérez, de 73 años, admitió que la designación de Edgardo Bauza en el seleccionado argentino fue una de las decisiones más difíciles de su gestión. “Ninguno de los que supuestamente podían serlo, querían. Para traer a (Jorge) Sampaoli en aquel momento había que desembolsar 8 millones de dólares”, refrescó.

“Yo elegí a Bauza y me hago cargo. Me pareció el indicado en ese momento y además quería ser el entrenador de Argentina”, asumió.

Finalmente, destacó que la creación de la Superliga, que comenzará el 20 de agosto próximo, fue “una idea superadora” y aprobó la salida del programa Fútbol para Todos porque -consideró- “el fútbol no puede ser gratis” en el país.