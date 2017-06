"Me gustaría ser asistente internacional"

FÚTBOL LOCAL

Juan Carlos Del Fueyo viene teniendo un crecimiento notable en el arbitraje nacional. Hoy, a las 15.30, será asistente en un partido caliente que jugarán Nueva Chicago versus Los Andes, por la 40ma. fecha del Campeonato de la Primera B Nacional. El encuentro será en Mataderos, con el arbitraje principal de Gerardo Méndez y transmitido en vivo por TyC Sports.

Previo al partido de esta tarde, Del Fueyo contó a Democracia sus comienzos, repasó el buen presente y confesó que su sueño es ser asistente internacional.

- ¿Cómo arrancás en el arbitraje?

- Yo jugaba al fútbol y estaba como profe en el Club Independiente de Junín. De esto hará unos seis años. Un día, en una jornada de inferiores, le llevé una gaseosa a los árbitros que estaban trabajando y nos quedamos conversando. Me acuerdo que estaba Aldo Calogero y ahí un poco se me despertó la curiosidad. Aldo me invitó a hacer el curso, me anoté y el primer instructor que tuve en la escuela de árbitros fue Adalberto Domench. Así arranqué. Tenía 26 años y hoy tengo 33.

- ¿Y cómo siguió la historia?

- Arranqué con los entrenamientos, después empecé a dirigir en inferiores, me acuerdo que las primeras armas fueron en el club BAP y de a poco fui sumando experiencia. Fui subiendo de categorías hasta que llegué a cuarta y después tuve la suerte de dirigir primera. Todo eso fue en un año y eso me permitió comenzar a realizar el curso de árbitro nacional.

- ¿En estos siete años que experiencias positivas recordás?

- Tuve la posibilidad de dirigir muchos partidos en la zona, en donde los partidos se viven con mucha intensidad. De todos los partidos siempre se saca algo positivo, también lo negativo porque cuando una hace la autocrítica tiene que hacer un balance de todo.

- ¿Cómo se fue dando tu presencia en partidos importantes?

- Se fue dando todo de a poco pero rápido. Después de recibirme de árbitro nacional, de estar dos años en AFA, nos dieron la posibilidad. Mientras hacía el curso dirigí partidos del Federal C y del B. Y en una final que me toca estar en 25 de Mayo, nos fueron a observar y anduvimos bien. Y a los 15 días me llamaron y me hicieron un contrato en AFA. Así surgió la primera posibilidad. En el 2014 empecé a dirigir Federal A, ya como árbitro contratado de AFA; al mismo tiempo seguí dirigiendo por la liga y en la zona. Fue todo un camino de mucho trabajo.

- ¿Qué recordás de tus primeros encuentros en la B Nacional?

- En el 2014, después de jugar cuatro o cinco meses en el Federal A, debuto en la B Nacional con Germán Delfino como árbitro. Ese partido asciende Banfield, de la B Nacional a Primera División. Las devoluciones de ese partido fueron buenas y en el 2015 tuve más oportunidades de estar en partidos importantes. En el 2016 lo mismo, estuve con Saúl Laverni en la final entre Chacarita e Independiente de Mendoza. En la B Nacional debo tener más de treinta partidos, más o menos. Siempre como asistente.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Me gustaría ser asistente internacional. Ese sería mi sueño, el de representar al arbitraje de Junín internacionalmente. El próximo campeonato tendría la posibilidad de hacer mis primeras armas en primera división y a fin de año se podría dar el ascenso al ámbito internacional. Pero vamos de a poco, tengo muy en claro que esto es día a día y que cada partido, para nosotros, es una gran final.