Diego “Pipo” Martino, sobre el Torneo Apertura: “El objetivo principal es clasificar”

Deportivo Baigorrita empieza a ponerle punto y final a su pretemporada, con la ilusión de empezar el Torneo Apertura de la Liga del Oeste con el pie derecho y ser protagonista en el primer certamen del año.

Este año, el encargado de guiar ese deseo será Diego “Pipo” Martino, técnico multicampeón en la Liga del Oeste, que reemplazará a Leandro Ale en el banco de suplentes. Baigorrita debutará el fin de semana del 14 de abril, ante Sarmiento.

A más de un mes de su presentación oficial como DT del Depro, Martino se refirió a sus expectativas para el primer torneo del 2024. “La idea es ir de a poco y sumar. El objetivo principal es clasificar, luego veremos para que estamos”, dijo en diálogo con Democracia.

“Vamos a tomar el primer campeonato para conocer a los chicos y ver cómo rinden. En el segundo torneo veremos dónde nos hacen falta más jugadores”, contó y agregó: “La zona

“A” está muy buena, tenemos cuatro partidos de local. El primer encuentro es importante, si el equipo gana se entusiasma y genera un lindo clima”.

Además, comentó: “Vamos a tener 7 partidos asegurados en el Apertura. Ahí tendremos un trabajo armado y veremos para que estamos”.

Por otro lado, el entrenador comentó con qué plantel se encontró: “El plantel es corto, tengo que llevar 6 o 7 refuerzos de Junín”, señaló.

En la misma línea, amplió: “Se sumaron muchos chicos de quinta. Está bueno trabajar con jóvenes, pero les falta mucho aún. Esperemos tener tiempo para que salgan las cosas bien”.

Además, Martino confesó que “debemos trabajar mucho e incorporar jugadores. Me encontré con un club con muchas ganas”.

“La pretemporada fue positiva”

“Estuve probando muchos jugadores en distintos puestos. La pretemporada fue positiva, a pesar de que algunos resultados no fueron buenos”, analizó el DT.

En el mismo sentido, Martino afirmó: “Mi sirvió para observar los detalles e ir rotando para ver a los jugadores en diferentes posiciones. Esta semana que nos queda nos enfocaremos en Sarmiento”.

Sin embargo, opinó que la “única manera de conocer a los jugadores es en competencia. Los amistosos no son parámetros porque no es lo mismo jugar con presión y por los puntos”.

Idea de juego

El ex entrenador de Villa Belgrano se caracteriza por el buen trato del balón con circulación por todo el campo de juego. Sus equipos se identifican por la voracidad a la hora de atacar. A pesar de que Baigorrita necesita refuerzos para afrontar este primer semestre del año, Martino no renuncia a su filosofía.

“La idea de juego será la misma. Apuntamos a poder jugar, ser claros, abrir bien la cancha y atacar con mucha gente. Esto último me está complicando un poco porque los chicos no estaban acostumbrados, pero vamos a insistir en eso porque es lo que más me gusta”, cerró.