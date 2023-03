Peralta se adjudica el título latino welter FIB

El ex titular latino welter CMB, tercero en el ranking argentino de la división, no dejó dudas de su superioridad, algo reflejado en las tres tarjetas idénticas del jurado (100-88).



El "Chacal" Peralta, de 28 años, elevó su récord profesional a 13-1-1, 3 KOs. y le quitó el invicto al "Caballero" Vázquez, que ahora ostenta una foja de 15-1-0, 3 KOs.



Por otra parte, la cordobesa Florencia Juárez defendió el cinturón sudamericano gallo y sumó el vacante título argentino de la categoría, al imponerse sobre la santafesina Juliana Basualdo por puntos con fallo dividido en un combate finalizado por decisión técnica en el séptimo round.



El árbitro Víctor Sánchez determinó el final debido a un choque de cabezas que le produjo un sangrado a la "Profeta", titular del cetro fedelatin gallo AMB y ex campeona nacional.



Dos jueces vieron ganadora a Juárez (Ángel Gorreri 68-65 y Mirta Jara 70-63) y el restante se inclinó por Basualdo (Javier Geido 67-66), un fallo que generó airadas protestas en el rincón de la perdedora.



Esta pelea fue la tercera entre ambas y desniveló un historial que estaba igualado por la victoria de Juárez (KO3 en 2019) y la revancha a favor de Basualdo (fallo dividido en 2021).