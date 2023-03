Débora Anahí "La Indiecita" López afirma que "en el deporte, se gana y se aprende"

Luego de la derrota sufrida a fines de febrero pasado (el sábado 25), en Dinamarca -revés que le impidió volver a ser campeona del mundo de boxeo femenino- la juninense Débora Anahí López Bermuchi renovó ilusiones, volvió a entrenar y piensa tener rápido una nueva chance internacional.

Recordemos que hace un mes, "La Indiecita" perdió por primera vez antes del límite (sucumbió por nocaut técnico en el octavo asalto, en lo que fue su segundo contraste como rentada) ante la danesa y monarca ecuménica, Dina Thorslund, quien retuvo el centro del peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Luego de la pelea realizada en el estadio Graakjaer Arena de la ciudad de Holstebro, López quedó con una foja profesional de un empate, dos derrotas y veinte triunfos (uno antes de lo pactado), mientras que la europea estiró su invicto a 19 batallas, todas ganadas.

Pese a su guapeza, Débora Anahí fue superada por la danesa, quien hizo valer su mayor potencia y precisión a la hora de conectar golpes y hasta esa definición, Thorslund venía imponiéndose claramente en las tarjetas de los tres jurados.

Y cerró le batalla con una definición antes de lo pactado, ante la queja de la juninense sobre que el golpe que le generó un hematoma a la altura de un ojo, fue aplicado con la cabeza, algo que desoyó el árbitro del pleito.

Pasión que se inició cuando tenía diez años

Entrevistada por Democracia, tras recordar que su inicio en el boxeo se dio "A los diez años, un día cuando veníamos de las carreras de perros galgos y allí les dije a mis padres que quería empezar a boxear; 'estas loca' me dijeron", la boxeadora local señaló: "De a poco fueron aflojando, pasé nervios, ansias, la luché hasta que mis padres me dejaron, aceptaron que quería ser boxeadora y con ello, ya era una pelea ganada. Mis referentes fueron Marcela 'Tigresa' Acuña, Sergio 'Maravilla' Martínez, entre varios que me gustaba mirar por televisión".

Amplió conceptos diciendo que "Cada vez que lograba ganar mis peleas me ponía una meta y la mía era lograr ser profesional, porque sabía que estaba a unos pasitos de ser campeona. Siempre tuve mi fe intacta, sabiendo que cuando la luchás con el corazón, se pueden lograr los objetivos. Por eso, cuando me coroné campeona del mundo, tuve una mezcla de emociónes tremendas. ¡Mi mayor sueño se me hizo realidad, parecía que estaba caminando en el aire de la alegría!".

Se refirió luego con cariño y admiración "A mi maestro, mi profesor Leopoldo 'Polo' Rodríguez, mi primer entrenador, un técnico con mayúsculas, el más grande de todos", debiéndose destacar que habitualmente el pintense radicado en Junín (Rodríguez, ex destacado pugilista) siempre se acerca al gimnasio donde entrena "La Indiecita", para ver como se prepara y aportar su experiencia a la hora de entrenar y sobre lo que debe hacer la juninense sobre el cuadrilátero.

"Todo suma para aprender"

Luego de recalcar que "En el deporte, se gana y se aprende. Siempre digo 'Yo nunca pierdo', porque todo suma para aprender", la destacada deportista local se refirió a la pelea mundialista ante la dinamarquesa Dina Thorslund.

Pese a la dolorosa derrota, López Bermuchi expresó: "Creo que salió muy bien. Llegué muy bien entrenada, pero afuera del ring buscaron (los daneses del equipo de la monarca) mil cosas para no dejarme ganar. Ya sabíamos que iba a ser así pero ya vendrá la revancha".

En relación a su futuro, aseguró que "Tengo nuevas propuestas, quizás en un par de meses tenga la chance de volver a pelear en la Argentina y luego, puede aparecer alguna 'sorpresa'. Mientras tanto, sigo entrenando al cien por ciento, porque no dudo en que vendrán cosas buenas para mí y mi equipo. Yo considero que todos los días tenemos nuevas oportunidades, solo hay que saber esperar y aprovecharlas cuando llegan. Con mi hermano Ulises, quien está conmigo, entrenándome y subiendo al rincón, apunto a lograr grandes cosas este año. Tengo el gran apoyo de mi familia y de mis amigos, como asimismo de mucha gente de Junín, que siempre me está mandando mensajes y me da permanentemente su cariño".

Sin olvidarse de sus técnicos y asistentes en Buenos Aires, cuando viaja a entrenar a Capital Federal, "Los queridos Pablo Rodríguez y Juan Gómez, como asimismo a los del Acoyte Box, Leo Pessano y Damián Marcián", la joven del barrio "San Jorge" cerró la charla con Democracia.

"LA INDIECITA" EN SU BARRIO

Fútbol femenino y otras actividades en el polideportivo del Cuadrante Noroeste

Débora Anahí López, además de su entrenamiento profesional como boxeadora, no para, siempre está generando cosas. Por ello, a diario se la ve trabajando en el polideportivo "Luis Ángel Firpo" ubicado en el Cuadrante Noroeste y en la plaza de su barrio, el "San Jorge", espacios que le brinda el Municipio para que allí desarrolle "La Indiecita" su labor deportiva y social.

"La Indiecita" comentó que en su terruño "Estoy con el 'Equipo de las Indias', con chicas amigas a las que apoyo y ayudo. A no muy largo plazo, nos gustaría mucho poder entrar en los campeonatos de la Liga Deportiva del Oeste con ellas. Entrenan mucho, juegan amistosos, para lograr ganar experiencia y sumar conocimientos".

La juninense reconoció que "Son muchas las chicas que vienen, de diferentes barrios, y eso está muy bueno. La verdad es que es algo que disfruto mucho y me encanta poder acompañarlas. Esta tarea en mi barrio la hago porque me gusta y las chicas la pasan muy bien. Es muy bueno el apoyo que recibimos del Municipio, de la Dirección de Deportes y siempre nos están entregando cosas, como pelotas de fútbol, guantes para boxeo y otros elementos", ponderó como corolario sobre la misión de generar espacios para que los vecinos puedan desarrollar diferentes actividades.