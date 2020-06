Mientras continúa entrenando a sus pupilos, Jorge Carballo confirmó que volverá a pelear

Mientras varios de sus pupilos siguen entrenando en sus respectivas casas, por la cuarentena aún vigente por la irrupción del Covid-19, el técnico de boxeo, Jorge Alberto Carballo, tiene en sus planes volver a combatir y si finalmente lo concreta, subirá el ring con 50 años de edad, ya que el sábado 18 de julio próximo arriba a medio siglo de vida.

Muy entusiasmado está "Carballito" con esta posibilidad, según confesó a Democracia, además de confirmar que sus pugilistas Maximiliano Giles, Alejandra Chacón, Antonela Rosa, Brian Vargas, Sergio Rocha y Enzo Vargas entrenan en sus casas y una vez por semana realizan sesiones de manoplas, corrección en las tareas de bolsa y de sombra, esperando la vuelta a la actividad oficial una vez que se levante la cuarentena que generó la pandemia del coronavirus.

Carballo hasta tiene rival elegido para su vuelta al boxeo profesional, el experimentado exponente de Venado Tuerto, Alberto Gabriel Roda, quien realizó su última batalla rentada el 21 de febrero de 2015, cuando perdió por descalificación ante Domingo Nicolás "Mingo" Damigella, en el gimnasio del Club Central Norte de Gregorio de Laferrere (Buenos Aires), cerrando su hasta ahora foja profesional con 18 victorias (exactamente la mitad por fuera de combate), siete empates y 36 derrotas, 14 por nocaut.

Actualmente, Rosa está entrenando en Villa Cañas (Santa Fe), en el gimnasio de Antonio Sayago y, si se confirma la contienda ante Carballo, será la quinta vez que van a combatir entre sí. Como aficionados, pelearon en el siglo pasado en el Club Los Indios de Junín, venciendo Carballo por puntos, mientras que en el terreno pago, el 11 de octubre de 2002 el pleito terminó sin decisión, en Venado Tuerto, porque algunos espectadores invadieron el ring y el árbitro paró las acciones.

Anteriormente, el 3 de octubre de 1995 en Junín y el 13 de septiembre de 1996 en Venado Tuerto, se impuso Carballo, en suelo santafesino por nocaut. El récord profesional del juninense se cerró con estos números: 16 victorias, tres antes de lo pactado, 30 derrotas (11 antes del límite) y siete empates, habiendo combatido oficialmente por última vez el 17 de abril de 2009, empatando en el "Coliseo del Boulevard" del Club Ciclista Juninense con Diego Humberto Mora. Entre los rivales que tuvo "Carballito" en su dilatada trayectoria figura Lucas Martín "La máquina" Matthysse, quien lo derrotó por la vía rápida en 2005.

El actual entrenador que desea volver a combatir profesionalmente dijo a Democracia: "El lunes empiezo los entrenamientos. La pelea ante Roda se hará en Junín o en Irala, en noviembre/diciembre próximo, a más tardar en las primeras semanas del 2021. Regresaré al cuadrilátero para hacer una última pelea, ya que de los chicos que yo entreno, ninguno me vio combatir y quiero que lo vean. Me haré todos los estudios que se requieran y voy a enfrentar a un colega que tiene pocos años menos que yo y quien aunque está entrenando, hace unos cinco años que no combate, así que estaremos en parejas condiciones. La velada se hará no por la Federación Argentina de Box, sino por otra entidad. Sergio `Chocolate´ Loyola me va a gestionar la nueva licencia profesional y el permiso para que yo organice la velada". Cabe destacar que Roda y Carballo acordaron enfrentarse en un peso máximo de 65 kilos.

El protocolo de la Federación aún no está aprobado

Pese a que la Federación Argentina de Box (FAB) comunicó que su protocolo ya estaría aprobado por la secretaría de Deportes de la Nación, desde la cartera del deporte nacional aclararon que aún no hay nada oficial sobre el tema.

“No nos llegó entre los rechazados. Por lo que, infiero, estaría aprobado. Pero no es nada oficial, porque puede llegar (reprobado) esta tarde. Hay que esperar a que salga el decreto con los deportistas olímpicos, que podría salir esta noche, y ahí vamos a saber”, le dijo a este medio una fuente cercana a la subsecretaría de Deportes de la Nación.

Luego del cierre de los gimnasios de boxeo de todo el país, la FAB presentó a fines de mayo un protocolo de higiene para la reapertura de los lugares donde se practica boxeo.

Según la Federación, fue Daniel Díaz, el subsecretario de la cartera deportiva nacional, quien le comunicó a Luis Romio, presidente de la FAB, que el protocolo “contaría con el aval” de la Secretaría.

Una vez que se apruebe, y a medida que cada provincia y ciudad habilite la apertura de gimnasios y clubes de boxeo, la práctica deberá regirse por ese protocolo.