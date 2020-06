“Tengo fe de que en julio vamos a volver a tener boxeo", dijo el técnico Carlos San Miguel

Como en la vida, hay quienes ya dan por muerta la temporada boxística 2020. Como en la vida, hay quienes tiran la toalla apenas reciben el primer golpe duro. Carlos San Miguel es la contracara, dentro y fuera del ring. Viene de padecer la muerte de uno de sus pupilos, Cristian “Botija” Oviedo, y aunque el coronavirus parezca haber asestado un cross de nocaut, el entrenador y promotor de Adelia María (Córdoba) tiene fe de que pronto podrá programar a alguno de sus once boxeadores profesionales.

“Tengo fe de que en julio vamos a volver a tener boxeo. Por supuesto, que a puertas cerradas y con todos los protocolos”, declaró el titular de Promociones San Miguel en diálogo con Magazzine Deportivo, de Radio Cooperativa FM Libre, de Río Cuarto, y se ilusionó con su carrera: “Lo único que me falta es un campeón del mundo”.

En la actualidad, dirige –a algunos los entrena en Adelia María y a otros les maneja la carrera- un plantel compuesto por 12 boxeadores profesionales, dos de los cuales son campeones argentinos y sudamericanos. Estos son sus peleadores rentados: Javier “el Heredero” Clavero (27-7, 5 KO), Kevin Acevedo (20-3-3, 6 KO / campeón Argentino súperpluma), Darío Balmaceda (19-19-2, 13 KO / campeón Argentino crucero), Carlos Capelari (9-1, 5 KO), Leonardo Amitrano (16-5, 6 KO), Jesús Amitrano (1-3-1, 1 KO), Jonathan Amitrano (debutante), Maximiliano “Cachete” Fuentes (4-0), Lucrecia Arrieta (1-1), Leandro “Gallo” Rojo (8-7-2), Juan José Balmaceda (10-3-2, 3 KO) y Marcelo Ezequiel Vargas (14-6, 11 KO).

De a poco, el equipo de San Miguel y sus pupilos calientan motores. “Los boxeadores ya se están entrenando. Por supuesto, no pueden competir ya, pero como pueden se están moviendo”, indicó el entrenador cordobés, quien en numerosas ocasiones se ha presentado, con sus peleadores, en Junín y la Región.