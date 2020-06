"La Indiecita" López confía en volver al ring en julio o agosto

La campeona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría mosca, la invicta peleadora juninense Débora Anahí López (foto), de 25 años, sigue entrenando pese a la pandemia que generó el coronavirus, pensando en regresar al ring cuando se levante la cuarentena social, preventiva y obligatoria iniciada en marzo pasado, para poder defender la corona ecuménica o tal vez realizar una pelea no titular.

"La Indiecita" sigue con los entrenamientos en su casa del barrio "San Jorge" y desde allí, por redes sociales, destacó a Democracia: "Estoy bien, llevando esta cuarentena de la mejor manera posible. Estoy entrenando en casa, donde me armé como un gimnasio, ya que me instalaron una bolsa y tengo otras cosas para practicar. Para correr, utilizo una cinta, ya que no me arriesgo a salir mucho a hacer footing, pese a que ahora ya nos autorizaron a hacerlo".

Seguidamente, la peleadora cuyo récord profesional es de 16 contiendas ganadas (una antes de lo estipulado) y un empate, manifestó: "Hace pocas horas hablé con mi representante (manager) y me dijo que a fines de julio o a principios de agosto calcula que podría volver a pelear. Igualmente, no se sabe bien cuándo será el regreso del boxeo a nuestro país". La monarca mundial oriunda de nuestra ciudad "se sale de la vaina" por volver pronto a combatir.

Por otra parte, entre las mejores boxeadoras kilo por kilo (o libra por libra) de la Argentina en el corriente mes de junio, de acuerdo al informe del portal especializado en pugilismo "A la vera del ring", se incluye a "La Indiecita" López, en la octava ubicación.

Este ranking no oficial se elabora con los aportes del equipo periodístico de esa página, creada por Gustavo Florencio Zamudio y de un cuerpo de expertos de todo el país, conformado por periodistas, dirigentes y entrenadores. Este es el detalle de las 15 peleadoras más destacadas:

1) Daniela “la Bonita” Bermúdez (28-3-3, 9 nocauts/campeona mundial gallo OMB).

2) Yésica “la Tuti” Bopp (36-1, 16 nocauts/campeona mundial minimosca AMB).

3) Marcela “la Tigresa” Acuña (49-7-2, 20 KO/campeona mundial supergallo FIB) .

4) Leonela Yúdica (16 triunfos y tres empates/campeona mundial mosca FIB desde 2014).

5) Erica “la Pantera” Farías (26-4, 3 KO/excampeona mundial ligero y superligero CMB).

6) Cecilia Román (15-4-1-1/campeona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo).

7) Evelyn Bermúdez (12-0-1, 3 KO/campeona mundial minimosca FIB).

8) Débora Anahí “La Indiecita” López (16 ganadas, un KO y un empate) campeona mundial mosca.

9) Jorgelina Guanini (9-1-2, 1 KO / campeona mundial supermosca FIB).

10) Brenda “la Pumita” Carabajal (16-5-1, 9 KO / excampeona mundial interina pluma FIB).

11) Victoria “la Leona” Bustos (19-6-0, KO / excampeona mundial FIB ligero y superligero interina).

12) Carolina Duer (19-6-2, 6 KO / excampeona mundial OMB supermosca y gallo).

13) Débora Dionicius (30-2, 6 KO / excampeona mundial supermosca FIB).

14) Ana Laura “Monita” Esteche (14-6-3, 2 KO/excampeona mundial superligero FIB, OMB y AMB).

15) Yohana “Leona” Alfonzo (dos caídas, 17 éxitos y un nocaut/excampeona mundial ligero OMB).

Noqueó Stevenson

El súper pluma estadounidense Shakur Stevenson trabajó muy bien durante seis rounds, para noquear con un certero gancho de izquierda al hígado al puertorriqueño Félix “La Sombra” Caraballo, en el combate estelar de la cartelera que fue organizada por Top Rank, del legendario promotor Bob Arum.

Fue realizada antenoche en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Nevada, sin la presencia de público y televisada a nuestro país en directo por "Combate Space".

Stevenson hizo un trabajo metódico, porque después de dos intensos primeros rounds se administró a partir del tercero, en busca de desarrollar su boxeo, logrando la definición con un zurdazo que mandó a la lona a Caraballo, imposibilitado de continuar.

El estadounidense parecía que iba a terminar temprano el combate, porque en el primer round lanzó un gancho al cuerpo que mandó a la lona a Caraballo, algo que parecía también un resbalón.

En el segundo, el estadounidense presionó y tuvo al borde del nocaut a boricua, con una sinfonía interminable de golpes que lo pusieron en malas condiciones.

Caraballo siguió avanzando en el cuarto, no hubo casi cambio de golpes en el quinto, y la acción se aquietó un poco. En el sexto, Stevenson pegó en el hígado del rival, quien cayó por toda la cuenta.

Con esta victoria, Stevenson elevó su invicto palmarés rentado a 14 peleas ganadas en otras tantas presentaciones, con ocho nocauts, mientras que Caraballo quedó con 13 éxitos, dos empates y dos derrotas, 9 nocauts a favor.