Marcos Bessana Escudero quiere ganar y seguir invicto

Hoy, el invicto pugilista de General Arenales, de 25 años y radicado en Estados Unidos, Marcos Bessana Escudero, va a combatir en el estadio Coliseum de Saint Petersburg, Florida (Estados Unidos), frente al norteamericano Brian Stevens, púgil con récord negativo entre los rentados, ya que ganó una pelea (por fuera de combate) y perdió 5, tres de ellas por nocaut.

"Machete" Bessana Escudero se consagró como amateur campeón del torneo nacional selectivo de boxeo en la categoría de mediano pesado (81 kilos), realizado en San Luis en el año 2014, lo cual lo llevó a integrar la selección nacional "Los Cóndores".

El del vecino Distrito viene de ganar su última pelea por puntos, el 30 de junio de este año, ante el experimentado Brad Austin (llegó al pleito con 13 éxitos y 27 derrotas), en el Center Stage de Charlotte.

Anteriormente, había enhebrado tres nocauts, el 7 de abril de este año ante Patrick Pierre (2 triunfos y dos reveses), en el Municipal Auditorium de Sarasota; el 18 de noviembre de 2017 frente a Nick Evans (venía de empatar en su debut), en el Emerald Coast Conference Center de Fort Walton Beach; y el 24 de junio del año pasado frente a Eric Abraham (una ganada y una perdida), en el Deauville Beach Resort de Miami Beach.

Por su parte, Brian Stevens, de 32 años, logró su único éxito rentado el 15 de diciembre de 2017, por nocaut ante Joshua Flores, en el Derby Park Expo de Louisville; en tanto que lo vencieron Khetag Pliev, en el Grand Victoria Casino de Rising Sun (nocaut); el propio Joshua Flores (decisión mayoritaria); Leemont Johnson, en el Carnegie Music Hall de Homestead (KO); Kevin Roundtree, por puntos en el Hope Arena, de Cincinnati; y Stephon Morris, antes del límite, en el Maryland State Fairgrounds de Lutherville-Timonium (Estados Unidos).

Expone hoy Érica Farías

Hoy sábado, televisado por TyC Sports desde las 21.30 horas, la bonaerense Érica Farías (dos derrotas y 2 triunfos, 10 por nocaut) enfrentará a la estadounidense Jessica McCaskill (dos reveses y 5 éxitos, 3 por KO), por el título superligero del CMB de la Argentina. Pelean en el Wintrust Arena de Chicago, Estados Unidos.

También por TyC Sports, desde las 23 en la Federación Argentina, el entrerriano Marcelo Cóceres (invicto, un empate y 24 triunfos, 13 antes de lo pactado), combate con el brasileño Davi Eliasquevici (14-6-1, 11 KO), por el título latino mediano OMB del primero.

Pelearán además el santafesino José Luis Castillo (8-1-1, 6 KO) vs. el bonaerense Luis Vera (9-13-2 1 KO), wélter y a 8 rounds; el bonaerense Nicolás Argañaráz (6-0, 2 KO) vs. su comprovinciano Cristian Suárez (4-9-1, 1 KO), en crucero y a 6 rounds; el bonaerense Rodrigo Argañaráz (4-2-2) vs. su comprovinciano Rodrigo Martínez (3-5-3, 1 KO), a 6 rounds, en ligero.