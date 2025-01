José Luis Lugli y Matías Sotelo dirigirán a Ciclista en Bahía

La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó los árbitros para este viernes en Bahía Blanca, en oportunidad que Ciclista visita a Villa Mitre.

Se trata del chubutense José Luis Lugli y el capitalino Matías Sotelo.

El partido se jugará desde las 21 en el estadio José Martínez.

Hoy

20.30 Pilar vs Lanús

21 Quilmes (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pergamino Básquet vs Racing (Ch)

21.30 Colón (Sf) vs Dep. Norte

22 Estudiantes (T) vs Comunicaciones

Miércoles 22

20.30 El Talar vs Hispano

21 Rocamora vs La Unión (C)

Jueves 23

21 Unión (Mdp) vs Quilmes (Mdp)

21.30 Provincial (R) vs Centenario (Vt)

22 Jujuy Básquet vs Comunicaciones

Viernes 24

20.30 Gimnasia (Lp) vs Hispano

21 Villa Mitre (Bb) vs Ciclista (J)

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21.30 Dep. Viedma vs Pico Fc

21.30 Colón (Sf) vs Centenario (Vt)

22 Estudiantes (T) vs Montmartre

22 Independiente (Sde) vs Amancay (Lr)

Sábado 25

21 La Unión (C) vs El Talar

21.30 Provincial (R) vs San Isidro

22 Salta Basket vs Comunicaciones

Domingo 26

21 Dep. Viedma vs Ciclista (J)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Pico Fc

Lunes 27

21 Rocamora vs El Talar

Jueves 30

20.30 El Talar vs Lanús

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

Ciclista en enero

24-01 Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Ciclista

26-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.