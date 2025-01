Ciclista Juninense recibe a Pergamino Básquet

Ciclista Juninense vuelve a ser local en La Liga Argentina de clubes de básquetbol. A las 21.30 recibe la visita de Pergamino Básquet. Ambos vienen de perder en su debut por el certamen clausura. Dirigen el mendocino Pablo Leyton y el santafesino Fabio Alaniz.

Programa

Hoy

20 Racing (A) vs El Talar

20.30 Lanús vs Rocamora

21 Quilmes (Mdp) vs Dep. Viedma

21.30 Ciclista (J) vs Pergamino Básquet

22 Amancay (Lr) vs Villa San Martín

Domingo 19

20.30 Gimnasia (Lp) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Villa Mitre (Bb)

21 Sp. Suardi vs Colón (Sf)