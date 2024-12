Ciclista Juninense cortó a Jeremy Ireland

Ciclista Juninense cortó al segundo foráneo estadounidense de la temporada. Jeremy Ireland no cumplió con las expectativas y se volvió a su país.

Debutó el 20 de noviembre en Junín ante Villa Mitre de Bahía Blanca, la noche en la que Ciclista se impuso por 62 a 59, donde hizo 2 goles.

En total jugó 4 partidos con 14 conversiones. Lo máximo que encestó fueron 6 goles ante Quilmes en Mar del Plata el 30 de noviembre, noche en la que Ciclista perdió por 86 a 67.

Dos rivales confirmados

Con los resultados de anoche, la zona de Ciclista la integran hasta el momento Atlético Lanús y Unión de Mar del Plata. El restante rival puede ser Gimnasia de La Plata o Hispano Americano de Río Gallegos. El torneo se juega en Lanús.

Detalles

La primera instancia de cuadrangulares se disputará el 13, 14 y 15 de diciembre en ocho sedes. La localía de los mismos corresponderá a quienes terminen uno y dos de sus respectivas zonas durante la etapa regular.

Los grupos

Conferencia Norte

Grupo 1: 1°-6° Zona A y 4°-8° Zona B;

Grupo 2: 1°-6° Zona B y 4°-8° Zona A;

Grupo 3: 2°-5° Zona A y 3°-7° Zona B;

Grupo 4: 2°-5° Zona B y 3°-7° Zona A.

Conferencia Sur

Grupo 1: 1°-6° Zona A y 4°-8° Zona B;

Grupo 2: 1°-6° Zona B y 4°-8° Zona A;

Grupo 3: 2°-5° Zona A y 3°-7° Zona B;

Grupo 4: 2°-5° Zona B y 3°-7° Zona A.

Una vez finalizada la primera etapa de cuadrangulares, los dos mejores de cada grupo accederán a la siguiente fase de semifinales, programada para el 20, 21 y 22 de diciembre con sedes a definir a través del proceso de licitación. Serán cuatro zonas, dos por la Norte y dos por la Sur. Los ganadores de cada zona accederán al Cuadrangular Final.

Conferencia Norte

Grupo A: 1° Grupo 1 - 1° Grupo 4 - 2° Grupo 2 - 2° Grupo 3;

Grupo B: 1° Grupo 2 - 1° Grupo 3 - 2° Grupo 1 - 2° Grupo 4.

Conferencia Sur

Grupo A: 1° Grupo 1 - 1° Grupo 4 - 2° Grupo 2 - 2° Grupo 3;

Grupo B: 1° Grupo 2 - 1° Grupo 3 - 2° Grupo 1 - 2° Grupo 4.

En las últimas horas, el Departamento de Competencias confirmó que el Cuadrangular Final del Torneo Apertura será el 10, 11 y 12 de enero, cuya sede también se definirá a través del proceso de licitación. El formato será todos contra todos y el ganador se adjudicará el título de campeón del Torneo Apertura de La Liga Argentina y adquirirá el derecho a participar por la Final Ascenso contra el ganador del Torneo Clausura.

Primera ronda de cuadrangulares: 13, 14 y 15 de diciembre.

Segunda ronda de cuadrangulares - Semifinales: 20, 21 y 22 de diciembre.

Final Four: 10, 11 y 12 de enero.

Torneo Clausura

Con respecto al Torneo Clausura, el Departamento de Competencias anunció que su fecha de comienzo será el lunes 13 de enero y su fase regular se extenderá hasta el 12 de marzo. La primera etapa será idéntica al Apertura. Cada Conferencia estará dividida en las mismas zonas de ocho equipos y cada elenco disputará un total de 14 partidos dentro de su zona. La instancia de playoffs, en tanto, será a través de series que comenzarán desde 8vos de final de Conferencia hasta llegar a la final que definirá al campeón del Clausura.

Los partidos inaugurales de cada zona serán:

Zona Sur A - Lunes 13/01: Hispano Americano vs Atlético Pilar;

Zona Sur B - Martes 14/01: Pico FC vs Pergamino Básquet; Ciclista Juninense vs Racing de Chivilcoy;

Zona Norte A - Martes 14/01: San Isidro vs Colón de Santa Fe;

Zona Norte B - Miércoles 15/01: Jujuy Básquet vs Independiente BBC.

Formato de playoffs del Torneo Clausura

Luego de una fase regular en la que cada equipo disputará 14 partidos, será el turno de los playoffs. Los mismos comenzarán desde la instancia de octavos de final de conferencia.

Jugarán esta serie los clasificados del 2º al 7º puesto -el 1º de cada zona salteará esta etapa- y será al mejor de tres partidos en formato 1-2 de la siguiente manera:

2º de Zona A vs 7º de Zona B,

3º de Zona A vs 6º de Zona B,

4º de Zona A vs 5º de Zona B,

2º de Zona B vs 7º de Zona A,

3º de Zona B vs 6º de Zona A,

4º de Zona B vs 5º de Zona A.

Los ganadores pasarán a cuartos de final de sus respectivas conferencias que se disputarán al mejor de cinco juegos de la siguiente manera:

A) 1º de Zona A vs Ganador de 6;

B) Ganador de 1 vs Ganador de 5;

C) Ganador de 2 vs Ganador de 4;

D) 1º de Zona B vs Ganador de 3.

Los ganadores de cada serie pasarán a las semifinales de sus respectivas conferencias que se disputarán al mejor de cinco juegos de la siguiente manera:

Ganador de A vs Ganador de C;

Ganador de B vs Ganador de D.

Los ganadores avanzarán a la Final de Conferencia. La misma y la posterior Final Nacional serán a cinco juegos. La localía corresponderá siempre al mejor clasificado en la Fase Regular.

Anoche

Racing (Ch) 83 vs Quilmes (Mdp) 57

Pergamino Básquet 74 vs Unión (Mdp) 76

Hoy

19 Racing (A) vs Hispano

21.30 Salta Basket vs Jujuy Básquet

21.30 Lanús vs Pilar

Martes 10

21 Hispano vs Pilar.