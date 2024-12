Argentino frenó a Boca Juniors y logró la primera victoria en el campeonato

Un viejo axioma siempre vigente le vino como anillo al dedo a Argentino. Técnico que debuta, gana. Y ganó Diego Camún, que piloteó el “titanic” hasta el último segundo y lo sacó a flote. Que mejor premio a su trayectoria como asistente. Debut y victoria. Inolvidable.

Argentino planteó bien el partido utilizando todos los elementos a su alcance. Una defensa solidaria y arriba buscando quien esté en su mejor noche para hacer goles.

Paralelamente Boca tuvo la misma mala noche que contra San Martín de Corrientes –era la única chance que ganara Argentino y se dio-, con la salvedad que ese juego lo ganó en el mismo rango de los sesenta y pico goles. Acá no llegó.

Esta defensa llevó a Argentino a sacar una diferencia de goles en el primer tiempo (42-25) que en el complemento le dio oxígeno ante la lógica levantada de Boca Juniors.

Aun así el Turco aguantó hasta el cierre y por fin ligó una. Boca erró el tiro del final. Otra gran tarea de Jeremías Frontera, quien junto con Facundo Podestá fueron los dos que anotaron en todos los cuartos. El resto puso y puso, todo el partido. Así ganó Argentino… a lo Argentino.

Anoche

Regatas (C) 97 vs Zárate Basket 63

Unión (Sf) 69 vs Instituto 68

Hoy

21 Atenas vs Independiente Oliva

Le resta a Argentino

Diciembre

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes.