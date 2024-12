Argentino recibe a Boca Juniors

Argentino buscará esta noche su primera victoria en el campeonato, cuando desde las 21 reciba la visita de Boca Juniors.

Partido difícil para el Turco ante un rival superior. De hecho es el puntero del campeonato.

El quinteto Azul será dirigido por el asistente técnico Diego Camún. El juego será controlado por el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Roberto Smith y el bahiense Emanuel Sánchez.

Confirmaron a Macías

Tal como adelantaramos ayer, Marcelo Macías es el nuevo entrenador del Turco, en reemplazo de Julián Pagura. Macías viene de dirigir en el exterior. En Argentina fue entrenador jefe de La Unión de Colón y Estudiantes de Olavarría, al tiempo que fue asistente de Marcelo Richotti en Peñarol de Mar del Plata.

Llega mañana, viernes, a Junín.

Hoy

21.30 Argentino (J) vs Boca Jrs.

22 Regatas (C) vs Zárate Basket

22 Unión (Sf) vs Instituto

Le resta a Argentino

Diciembre

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.