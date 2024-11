San Martín clasificó al Federal

San Martín se quedó anoche con una de las plazas del Torneo Federal de clubes de básquetbol, tras derrotar en el Bastión de Belgrano a Náutico de San Pedro 75-70. El Celeste debió trabajar más de la cuenta, pero el premio fue enorme.

Los Indios, por su parte, venció a Estudiantes de La Plata 71 a 63 y define el tercer lugar la semana que viene, en la última fecha. Pareció que el partido venía fácil de movida, pero se le complicó y debió ponerse el overol para resolver la victoria en el cierre del juego.

Ayer

Los Indios 71 vs Estudiantes 63

San Martín 75 vs Náutico San Pedro 70

Colón 77 vs Argentino 67

Hoy: Boca del Tigre vs Comunicaciones

Última fecha (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre



Goleadores

Erbel De Pietro (C) 267

Felipe Sánchez (NSP) 232

Agustín Acuña (SM) 230

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Federico Aldama (NSP) 192

Lucas García Cano (AP) 181

Franco Lombardi (SM) 180

Sebastián Calvo (BT) 178

Juan Bruno (ELP) 168

Bautista Arrascaete (CLI) 161

Santino Mitidieri (ELP) 152

Michelle Castro (ELP) 148

Joaquín Netto (CLI) 145

Matías Colliard (AP) 142

Manuel Canosa (COMU) 141

Santiago Bornic (CLI) 137

Denis Bossarelli (C) 131

Ammiel Márquez (SM) 129

Santiago García Cano (AP) 129

Martínez Jahns (CLI) 124

Santiago Giraudo (SM) 121

Stéfano Denicio (C) 131

Adrés Rolandelli (C) 133