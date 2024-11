Ciclista Juninense se presenta esta noche en Pergamino. Desde las 21.30 buscará rehabilitarse ante el local, Pergamino Básquet, con arbitraje del capitalino Pedro Hoyo y el bahiense Emanuel Sánchez.

Anoche

Rocamora 66 vs Lanús 71

Dep. Viedma 82 vs Quilmes (Mdp) 76

La Unión (C) 79 vs Gimnasia (Lp) 75

Villa Mitre (Bb) 78 vs Unión (Mdp) 73

Hoy

20.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21 Villa San Martín vs Comunicaciones

21.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J).